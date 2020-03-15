У Бельгії зафіксовано четверту смерть від коронавірусу



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Кількість мешканців Бельгії, які заразилися коронавірусом, сягнула 689 осіб

У Бельгії унаслідок зараження коронавірусом померли вже чотири особи.

Про це повідомили у Національному кризовому центрі країни, передає VRT.

Зазначається, що четвертій жертві коронавірусу було 80 років.

За останню добу кількість людей, у яких підтверджена інфекція COVID-19, збільшилася на 133, 97 людей госпіталізовані, 24 пацієнти перебувають у реанімації.

Загалом у Бельгії коронавірусом заразилися 689 людей.

Нагадаємо, загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі становить 153 511. На першому місці серед хворих як і раніше перебуває Китай, де підтверджено 80 976 випадків. Також високий рівень захворюваності коронавірусом фіксується в Італії (21 157), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086) та Іспанії (6 023).

В Іспанії 14 березня оголосили надзвичайний стан: до боротьби з коронавірусом залучать військових.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо знаходиться на карантині після того, як у його дружини Софі Грегуар Трюдо діагностували коронавірус COVID-19.

Прессекретар прем’єра повідомив, що хвора почувається добре та дотримується рекомендацій лікарів.

У прем’єра симптоми інфікування відсутні.

Також нагадаємо, що відомий актор Том Хенкс і його дружина заразилися коронавірусом.