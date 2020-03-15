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    У Бельгії зафіксовано четверту смерть від коронавірусу

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    У Бельгії зафіксовано четверту смерть від коронавірусу

    Кількість мешканців Бельгії, які заразилися коронавірусом, сягнула 689 осіб

    У Бельгії унаслідок зараження коронавірусом померли вже чотири особи.

    Про це повідомили у Національному кризовому центрі країни, передає VRT.

    Зазначається, що четвертій жертві коронавірусу було 80 років.

    За останню добу кількість людей, у яких підтверджена інфекція COVID-19, збільшилася на 133, 97 людей госпіталізовані, 24 пацієнти перебувають у реанімації.

    Загалом у Бельгії коронавірусом заразилися 689 людей.

    Нагадаємо, загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі становить 153 511. На першому місці серед хворих як і раніше перебуває Китай, де підтверджено 80 976 випадків. Також високий рівень захворюваності коронавірусом фіксується в Італії (21 157), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086) та Іспанії (6 023).

    В Іспанії 14 березня оголосили надзвичайний стан: до боротьби з коронавірусом залучать військових.

    Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо знаходиться на карантині після того, як у його дружини Софі Грегуар Трюдо діагностували коронавірус COVID-19.

    Прессекретар прем’єра повідомив, що хвора почувається добре та дотримується рекомендацій лікарів.

    У прем’єра симптоми інфікування відсутні.

    Також нагадаємо, що відомий актор Том Хенкс і його дружина заразилися коронавірусом.

    Бельгія смерть надзвичайний стан інфекція коронавірус
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