Дуда закликав ЄС відкрити двері для України вже в червні

Дев’ять президентів ЄС написали листа до європейської спільноти щодо вступу України в Євросоюз

Президент Польщі Анджей Дуда закликав надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу у червні. Про це він сказав на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

«Великий заклик до всього ЄС, лідерів ЄС. Сьогодні Україна потребує нашого сигналу відкриття європейських дверей для України як держави, для українського суспільства, яке хоче бути частиною європейської спільноти, саме завдяки цьому вони сьогодні стоять і захищають хоробро свою державу, вони не хочуть бути зоною впливу Росії, хочуть бути незалежною, вільною країною, хочуть самі вирішувати... Це дуже важливо для них, тому цей сигнал відкриття з боку європейських лідерів, ухвалення рішення про статус кандидата України в ЄС у Раді Європи 24 червня має надзвичайне значення, насамперед психологічне та політичне», – сказав Дуда.

Він зазначив, що дев’ять президентів ЄС написали листа до європейської спільноти щодо вступу України в ЄС.

«Багато разів я говорив, що особливо після Brexit країни, які прагнуть до ЄС, повинні отримати чіткий сигнал, що двері в ЄС відкриті. Але цього потребує також ЄС, суспільство ЄС, показати, що ЄС і надалі привабливий. Те, що ЄС залишили британці, не означає, що ЄС закінчується. ЄС надалі має шанс бути великим прекрасним європейським проєктом, який вестиме Європу до процвітання», – зазначив Дуда.

Раніше сьогодні ж під час виступу у Верховній Раді Анджей Дуда пообіцяв, що Польща зробить усе, аби допомогти Україні набути членства в ЄС.

Нагадаємо, 22 травня президент Польщі виступив у парламенті та став першим іноземним лідером, який звернувся до українських народних депутатів не в дистанційному режимі.

Також сьогодні у Верховній Раді виступив президент України Володимир Зеленський. Після промови глави Української держави Дуда підійшов до Зеленського і вони по-братськи обійнялися.