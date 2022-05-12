Польща переводить ветеринарні служби в режим 24/7 заради українського агроекспорту

Для доставки української сільгосппродукції, за словами міністерки, сторони домовилися максимально використовувати усі логістичні можливості

Також контрольні процедури буде спрощено

Для максимального спрощення постачання сільгосппродукції українських виробників на ринки Європейського Союзу та третіх країн, Польща переведе свої ветеринарні служби безпосередньо на кордон з Україною та забезпечить їхнє функціонування у режимі 24/7.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко після перемовин з віцепрем’єром Польщі Генриком Ковальчиком.

«Також контрольні процедури буде спрощено. Зокрема, лабораторні дослідження можна буде робити не на кордоні, а в місці призначення. Це значно скоротить час перетину кордону», – додала міністерка.

Окремо сторони домовилися про усунення бар‘єрів у торгівлі продукцією тваринного походження, зокрема, свинини.

«Для України важливо забезпечити транзит свинини, яловичини та баранини до третіх країн через територію Польщі, що вимагає відповідних ветеринарних рішень», – зазначила Свириденко.

Для доставки української сільгосппродукції, за словами міністерки, сторони домовилися максимально використовувати усі логістичні можливості включно з контейнерними перевезеннями через польські порти.

Нагадаємо, раніше Юлія Свириденко повідомила, що на українських АЗС вже фіксується позитивний баланс залишків нафтопродуктів, що дозволяє деяким мережам збільшувати ліміти продажу пального для одного автомобіля.