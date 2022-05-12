«Старий маразматик»: окупанти діляться враженнями від параду Путіна (аудіо)

Військовослужбовець не може зрозуміти логіки проведення урочистостей

Перехоплення розмов окупанта зі своєю подругою продемонструвало, як саме ставляться росіяни до минулого параду. Аудіозапис опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Військовослужбовець не може зрозуміти логіки проведення урочистостей: «Через ковід парад відмінили, а через війну – ні. Логічно…»

Його подруга дає власний «аналіз» промови російського диктатора: «Сьогодні Путін на параді віддав шану загиблим в Одесі у 2014. Він адекватний взагалі, ні? Його промова це якась жесть. До чого тут Суворов, Мономах і велика вітчизняна війна?»

На що отримує пряму відповідь: «Ну що ти хочеш. Старий маразматик».

Американська розвідка запевнила, що Володимир Путін здатен віддати наказ про застосування ядерної зброї у випадку загрози існуванню його режиму.

А німецькі політики заявили, що використання ядерної зброї означатиме початок Третьої світової війни.

Додамо, що сьогодні, 12 травня, президент Фінляндії заявив, що його країна має вступити до НАТО. Також про наміри вступити до Альянсу заявляла Швеція. І це також викликало бурхливу реакцію Дмитра Медведєва, який погрожував північним сусідам Росії війною.