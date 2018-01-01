Польща підтримує миротворчу місію ООН на Донбасі

Міністр наголосив, що Польща надає великого значення дотриманню принципу суверенітету і територіальної цілісності

Польща виступає за розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі, бо це важливо для її власної безпеки. Про це виступаючи на брифінгу в Раді Безпеки ООН заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович. [READ_MORE] Говорячи про Україну після завершення міністерських дебатів у Раді Безпеки ООН Чапутович наголосив, що було б добре, якби ООН теж брала



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Фото Reuters Миротворці ОНН

Міністр наголосив, що Польща надає великого значення дотриманню принципу суверенітету і територіальної цілісності

Польща виступає за розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі, бо це важливо для її власної безпеки.

Про це виступаючи на брифінгу в Раді Безпеки ООН заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович.

Говорячи про Україну після завершення міністерських дебатів у Раді Безпеки ООН Чапутович наголосив, що було б добре, якби ООН теж брала участь у вирішенні конфлікту на Сході України, спрямувавши на цю ділянку миротворчі сили.

«Щодо цього питання важко досягти угоди, але робота триває… Польща є однією з найактивніших держав у цій галузі, тому що ситуація в Україні дуже важлива для безпеки нашої країни, також через приплив біженців звідти», – сказав Чапутович.

Міністр наголосив, що Польща надає великого значення дотриманню принципу суверенітету і територіальної цілісності, згадавши про дії Росії за межами принципів міжнародного права, такі як анексія Криму та підтримка сепаратистів в Донбасі.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко заявляв, що Україна готова до дискусій щодо етапів впровадження миротворчої місії ООН на Донбасі, а також щодо країн, які братимуть у ній участь.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не погодиться на розгортання повноцінної миротворчій місії і створення адміністрації ООН на тимчасово окупованій Донбасі.

Напередодні Порошенко та заступник держсекретаря США обговорили перспективи місії ООН на Донбасі.

Джерело: Європейська правда