Польща скасовує масковий режим та дозволяє весілля
Із 6 червня у Польщі дозволять масові зібрання, зокрема весілля, на яких зможуть перебувати до 150 осіб
Від 30 травня у Польщі скасовують обов’язок носіння масок на вулицях, а з 6 червня дозволять масові зібрання до 150 осіб та відкриють культурні заклади (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивні заклади (басейни, фітнес-клуби).
Про це в 27 травня під час спільної пресконференції у Варшаві з міністром охорони здоров’я Лукашем Шумовським та віце-прем’єрміністром, міністром культури і національної спадщини Пьотром Глінським заявив голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Укрінформ.
«Діятиме один основний принцип: у загальнодоступному просторі, де можливим буде дотримання 2-метрової дистанції, носіння масок не буде обов'язковим»,- заявив Моравецький.
Він також повідомив, що від суботи буде скасовано ліміти на кількість покупців в магазинах.
За його словами, від неділі, 31 травня, у Польщі знімається також ліміт на кількість вірян під час богослужінь у костелах та церквах.
Водночас, з 6 червня відкриваються культурні заклади (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивні заклади (басейни, фітнес-клуби). Винятки становитимуть дискотеки та диско-бари, які й надалі не працюватимуть.
Віце-прем’єр-міністр, міністр культури і національної спадщини Пьотр Глінський уточнив, що театри та кінотеатри функціонуватимуть в обмеженому режимі – зали можуть бути заповнені лише наполовину.
У свою чергу глава МОЗ Польщі Шумовський наголосив, що у зв’язку з черговим етапом пом’якшень не потрібно забувати, що обмеження не знімаються, зокрема люди на вулицях повинні дотримуватися дистанції між собою до 2 метрів.