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    Польща скасовує масковий режим та дозволяє весілля

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    У Польщі послаблюють карантин - Польща скасовує масковий режим та дозволяє весілля
    У Польщі послаблюють карантин

    Із 6 червня у Польщі дозволять масові зібрання, зокрема весілля, на яких зможуть перебувати до 150 осіб

    Від 30 травня у Польщі скасовують обов’язок носіння масок на вулицях, а з 6 червня дозволять масові зібрання до 150 осіб та відкриють культурні заклади (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивні заклади (басейни, фітнес-клуби).

    Про це в 27 травня під час спільної пресконференції у Варшаві з міністром охорони здоров’я Лукашем Шумовським та віце-прем’єрміністром, міністром культури і національної спадщини Пьотром Глінським заявив голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє Укрінформ.

    «Діятиме один основний принцип: у загальнодоступному просторі, де можливим буде дотримання 2-метрової дистанції, носіння масок не буде обов'язковим»,- заявив Моравецький.

    Він також повідомив, що від суботи буде скасовано ліміти на кількість покупців в магазинах.

    За його словами, від неділі, 31 травня, у Польщі знімається також ліміт на кількість вірян під час богослужінь у костелах та церквах.

    Водночас, з 6 червня відкриваються культурні заклади (філармонії, театри, кінотеатри) та спортивні заклади (басейни, фітнес-клуби). Винятки становитимуть дискотеки та диско-бари, які й надалі не працюватимуть.

    Польський прем’єр наголосив, що з 6 червня у Польщі дозволять масові зібрання, зокрема весілля, на яких зможуть перебувати до 150 осіб.

    Віце-прем’єр-міністр, міністр культури і національної спадщини Пьотр Глінський уточнив, що театри та кінотеатри функціонуватимуть в обмеженому режимі – зали можуть бути заповнені лише наполовину.

    У свою чергу глава МОЗ Польщі Шумовський наголосив, що у зв’язку з черговим етапом пом’якшень не потрібно забувати, що обмеження не знімаються, зокрема люди на вулицях повинні дотримуватися дистанції між собою до 2 метрів.

    Польща міністр весілля карантин коронавірус
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