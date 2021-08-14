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    Режим Лукашенка причетний до міграційної кризи в Європейському Союзі (фото)

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    Мінськ намагається мститися Європі за допомогою біженців - Режим Лукашенка причетний до міграційної кризи в Європейському Союзі (фото)
    Мінськ намагається мститися Європі за допомогою біженців
    Фото з відкритих джерел

    Іракських мігрантів звозили літаками для переправки в ЄС, зокрема до Литви

    Режим диктатора Білорусі Олександра Лукашенка причетний до міграційної кризи в Європейському Союзі та, зокрема, у Литві. Він на літаках звозив мігрантів з Іраку з метою подальшого їх переміщення через кордон з країнами-членами ЄС.

    Такими є висновки розслідування, проведеного центром «Досьє» спільно з німецьким виданням Der Spiegel.

    В розслідуванні зазначено, що туристична держкомпанія Білорусі «Центркурорт» з весни 2021 року координувала завезення до сусідньої країни нелегальних мігрантів з Іраку. Потім їх відправляли до кордонів країн ЄС, провокуючи кризу в цих країнах.

    Як випливає із документів, на початку травня «Центркурорт» уклав договір з іншою білоруською туркомпанією «Оскартур», яка одразу ж почала активно займатися перевезеннями з Іраку. Згодом «Оскартур» просив «Центркурорт» посприяти у виданні віз іракцям (попри те, що компетенція МЗС, а структури з орбіти управління справами президента Білорусі).

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    Режим Лукашенка причетний до міграційної кризи в Європейському Союзі (фото)
    Режим Лукашенка причетний до міграційної кризи в Європейському Союзі (фото)
    Режим Лукашенка причетний до міграційної кризи в Європейському Союзі (фото)
    Фото: «Досьє»

    Загалом через «Центркурорт» пройшло понад 200 заявок на отримання віз громадянам Іраку. Формальна мета їхніх поїздок – «мисливський тур». Режим Лукашенка розміщував мігрантів у готелях «Мінськ» і «Білорусь», а далі відвозив до кордону з Литвою.

    Також «Центркурорт» уклав угоду з транспортною компанією «Стройтур», чиї автобуси забирали мігрантів з іракських рейсів. Екс-працівник «Центркурорту» підтвердив журналістам справжність отриманих документів, а також пряму причетність білоруської держкомпанії до кампанії з організації нової міграційної кризи у ЄС.

    Нагадаємо, раніше уряд Латвії затвердив будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю. Країна вирішила відгородитися від Білорусі парканом з колючого дроту.

    Також, уряд Литви оголосив режим екстремальної ситуації в країні на державному рівні у зв'язку з напливом нелегальних мігрантів з території Білорусі.

    Теги: Білорусь ЄС Олександр Лукашенко кордон біженці
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    Режим Лукашенка причетний до міграційної кризи в Європейському Союзі (фото)