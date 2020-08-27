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    Польща змінить правила карантину

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    <span>На сьогодні у Польщі підтверджено понад 64,5 тисячі випадків зараження коронавірусом</span> - Польща змінить правила карантину
    На сьогодні у Польщі підтверджено понад 64,5 тисячі випадків зараження коронавірусом

    Термін карантину у Польщі планують скоротити

    Уряд Польщі планує змінити правила карантину та самоізоляції. Так, період карантину для осіб з підозрою на Covid-19 мають намір скоротити з 14 до 10 днів.

    Про це заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, передає Reuters.

    «Ми змінимо правила карантину та ізоляції ... Ми хотіли б запропонувати скоротити карантин до 10 днів», - заявив він.

    Недзельський зазначив, що ідею скорочення карантину вже перевірили інші країни, наприклад Норвегія, і такі десятиденні періоди є безпечними. 

    Крім того, у випадку карантину міністр хоче відмовитись від тестування. Він підкреслив, що в людини на карантині, за відсутності симптомів, немає потреби в тестах.

    Сьогодні у Польщі можливо пройти тест на коронавірус на 10 або 11 день перебування у карантині. 

    Польща зафіксувала 64 689 підтверджених випадків коронавірусу та 2010 смертей від початку пандемії. 

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