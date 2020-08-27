Польща змінить правила карантину
Термін карантину у Польщі планують скоротити
Уряд Польщі планує змінити правила карантину та самоізоляції. Так, період карантину для осіб з підозрою на Covid-19 мають намір скоротити з 14 до 10 днів.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, передає Reuters.
«Ми змінимо правила карантину та ізоляції ... Ми хотіли б запропонувати скоротити карантин до 10 днів», - заявив він.
Недзельський зазначив, що ідею скорочення карантину вже перевірили інші країни, наприклад Норвегія, і такі десятиденні періоди є безпечними.
Крім того, у випадку карантину міністр хоче відмовитись від тестування. Він підкреслив, що в людини на карантині, за відсутності симптомів, немає потреби в тестах.
Сьогодні у Польщі можливо пройти тест на коронавірус на 10 або 11 день перебування у карантині.
Польща зафіксувала 64 689 підтверджених випадків коронавірусу та 2010 смертей від початку пандемії.