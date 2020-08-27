Музикант, який брав участь у пісенному параді на День Незалежності, заразився коронавірусом
Під час скандального виступу 24 серпня Сергію Бабкіну доручили виконувати легендарну пісню «Вона» гурту «Плач Єремії»
Відомий виконавець і його дружина захворіли на Covid-19
Український музикант Сергій Бабкін і його дружина Сніжана захворіли на коронавірусну інфекцію. Співак в Instagram зізнався, що не уявляє, де вони могли заразитися, і розповів про симптоми захворювання.
«Ми зі Сніжаною отримали позитивні тести на Covid-19. Де ми могли заразитися? Не знаємо. Скрізь. Конкретного місця і дня немає. Та й з тими, хто явно хворів, ми не контактували. Завжди дотримувалися запобіжних заходів: носили маски, обробляли руки, дотримувалися дистанції», - написав у соцмережі 41-річний Бабкін.
Переглянути цей допис в Instagram
Друзья, мы со Снежаной получили положительные тесты на Covid-19. Где мы могли заразиться? Не знаем. Везде. Конкретного места и дня нет. Да и с теми, кто явно болел, мы не контактировали. Всегда придерживались мер предосторожности: носили маски, обрабатывали руки , соблюдали дистанцию.. Как всё начиналось. 4 дня назад вечером Снежа почувствовала легкое першение в горле и ломоту в теле. На следующий день резко появился сухой кашель, горло не болело. Температура повысилась немного до 37.1. Она незамедлительно позвонила нашему семейному доктору @doctor.penkov , рассказала о симптомах, Андрей Юрьевич тотчас порекомендовал сдать тест. Это был День Независимости. Я был на съемках с самого раннего утра. Чувствовал себя хорошо. В праздничный день в Киеве, Снежана еле нашла врача. Днем у неё поднялась температура до 38,6. Она сбила нурофеном. Врач приехал к нам в гостиницу ближе к вечеру. Я уже вернулся, был рядом, поддерживал и переживал за неё. Врач взял ПЦР-тест у Снежки и за компанию у меня. Хотя, повторюсь, что у меня даже намёка на недуг не было. На следующий день Снежа проснулась от жуткой «ломки тела». Оно все очень болело, температура была 37. Пропало обоняние, хотя нос забит не был. И ещё сильное жжение в области позвоночника, в грудном отделе. Поехали, сделали КТ и развёрнутый анализ крови, на всякий случай. Сегодня утром пришёл положительный результат теста... Конечно, мы на самоизоляции, конечно, мы сообщили всем, с кем контактировали в эти дни, конечно, мы на связи с врачом ... КТ- всё чисто Анализ крови- ещё ждём. У меня вчера поднялась температура... Кажется, что COVID-19 где-то далеко. Но, на самом деле, он очень близко. Прошу всех быть предельно внимательными и аккуратными! Соблюдать меры безопасности и прислушиваться к себе. Не игнорировать первые симптомы. Наше Здоровье- главное, что есть у нас! Берегите себя и близких. Будьте Здоровенькими!!!
За його словами, його дружина чотири дні тому почала відчувати першіння в горлі і ломоту, потім з'явився сухий кашель і температура 37.1.
У День Незалежності, 24 серпня, дружина артиста звернулася до лікаря, який порадив здати тест.
«Я був на зйомках з самого раннього ранку. Почувався добре. У святковий день в Києві Сніжана ледве знайшла лікаря. Удень у неї піднялася температура до 38,6. Вона збила Нурофеном. Лікар приїхав до нас в готель ближче до вечора. Я вже повернувся, був поруч, підтримував і переживав за неї. Лікар взяв ПЛР-тест у Сніжки і за компанію у мене», - розповів співак.
Він окремо наголосив, що почувався абсолютно здоровим.
На наступний день у його дружини температура впала до 37, але почало «жахливо ламати тіло» і зник нюх і «і ще сильне печіння в області хребта, в грудному відділі».
«Поїхали, зробили КТ і розгорнутий аналіз крові, про всяк випадок. Сьогодні вранці прийшов позитивний результат тесту...», - написав виконавець.
Бабкін зазначив, що він і дружина перебувають на самоізоляції. Він також попросив своїх шанувальників дотримуватися заходів безпеки і не ігнорувати перші симптоми.
Як відомо, 24 серпня Україна відзначає День Незалежності. Зокрема на Софіївській площі відбулося офіційне святкування Дня Незалежності. Під час дійства десятки українських суперзірок виконали фрагменти найвідоміших українських суперхітів.
Згодом з'ясувалося, що представники гуртів «Океан Ельзи», «Бумбокс», і «Тартак» не давали дозвіл на використання своїх пісень на концерті «Пісенна історія сучасної України» до Дня Незалежності. Музикантів обурило насамперед те, що організатори концерту, зокрема Офіс президента, навіть не попередили їх про виконання музичних творів іншими артистами.