Музикант, який брав участь у пісенному параді на День Незалежності, заразився коронавірусом



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Під час скандального виступу 24 серпня Сергію Бабкіну доручили виконувати легендарну пісню «Вона» гурту «Плач Єремії»

Відомий виконавець і його дружина захворіли на Covid-19

Український музикант Сергій Бабкін і його дружина Сніжана захворіли на коронавірусну інфекцію. Співак в Instagram зізнався, що не уявляє, де вони могли заразитися, і розповів про симптоми захворювання.

«Ми зі Сніжаною отримали позитивні тести на Covid-19. Де ми могли заразитися? Не знаємо. Скрізь. Конкретного місця і дня немає. Та й з тими, хто явно хворів, ми не контактували. Завжди дотримувалися запобіжних заходів: носили маски, обробляли руки, дотримувалися дистанції», - написав у соцмережі 41-річний Бабкін.





За його словами, його дружина чотири дні тому почала відчувати першіння в горлі і ломоту, потім з'явився сухий кашель і температура 37.1.

У День Незалежності, 24 серпня, дружина артиста звернулася до лікаря, який порадив здати тест.

«Я був на зйомках з самого раннього ранку. Почувався добре. У святковий день в Києві Сніжана ледве знайшла лікаря. Удень у неї піднялася температура до 38,6. Вона збила Нурофеном. Лікар приїхав до нас в готель ближче до вечора. Я вже повернувся, був поруч, підтримував і переживав за неї. Лікар взяв ПЛР-тест у Сніжки і за компанію у мене», - розповів співак.

Він окремо наголосив, що почувався абсолютно здоровим.

На наступний день у його дружини температура впала до 37, але почало «жахливо ламати тіло» і зник нюх і «і ще сильне печіння в області хребта, в грудному відділі».

«Поїхали, зробили КТ і розгорнутий аналіз крові, про всяк випадок. Сьогодні вранці прийшов позитивний результат тесту...», - написав виконавець.

Бабкін зазначив, що він і дружина перебувають на самоізоляції. Він також попросив своїх шанувальників дотримуватися заходів безпеки і не ігнорувати перші симптоми.

Як відомо, 24 серпня Україна відзначає День Незалежності. Зокрема на Софіївській площі відбулося офіційне святкування Дня Незалежності. Під час дійства десятки українських суперзірок виконали фрагменти найвідоміших українських суперхітів.

Згодом з'ясувалося, що представники гуртів «Океан Ельзи», «Бумбокс», і «Тартак» не давали дозвіл на використання своїх пісень на концерті «Пісенна історія сучасної України» до Дня Незалежності. Музикантів обурило насамперед те, що організатори концерту, зокрема Офіс президента, навіть не попередили їх про виконання музичних творів іншими артистами.