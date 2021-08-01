«Нафтогаз» назвав умову для здешевлення газу

Юрій Вітренко вважає, що Україна має перетворитися на газовий хаб

За словами голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрія Вітренка, ціна на газ у країні може бути знижена в тому випадку, якщо Україна перестане імпортувати газ, а замість цього буде займатися його експортом. Про це він заявив в інтерв'ю «Радіо Свобода».

Вітренко зазначив, що ціна на газ може знизитися з 15 гривень за кубометр приблизно до 11-12 гривень за кубомер.

«Для цього необхідно зробити так, щоб або в Україні було більше газу, ніж ми споживаємо газ власного видобутку, або газ через Україну заходив, а потім йшов до Європи», – сказав Вітренко, додавши, що це має бути газ не тільки з РФ, але й інших східних країн. Щоб Україна була таким справжнім фізичним хабом – це теж те, над чим ми працюємо», – підкреслив він.

Раніше глава Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявляв, що російський газовий монополіст «Газпром» шантажує Європу рекордно високими цінами на газ, щоб безперешкодно запустити в експлуатацію газопровід «Північний потік – 2».

Збільшення ціни на природний газ в Україні відбувається на тлі зростання котирувань в Європі через низькі запаси газу в європейських сховищах і небажання російського «Газпрому» збільшувати транзит газу через українську газотранспортну систему.

Як повідомив гендиректор «Оператора газотранспортної системи України» Сергій Макогон, «Газпром» в черговий раз проігнорував аукціон на додаткові газотранспортні потужності України.

Це, серед іншого, призводить до зростання цін на газ в Європі та, відповідно, в Україні. Ціни на газ в нашій країні корелюють з європейськими хабами, оскільки Україна – інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання.

29 липня 2021 року ціна на газ в Європі перевищила історичний максимум, досягнувши 40 євро за мегават-годину.

Нагадаємо, що учора глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко назвав ймовірним зупинку сертифікації «Північного потоку –2» у випадку, якщо вдасться довести його афільованість з «Газпромом».

Раніше стало відомо, що Конгрес США заборонив Байдену відмовлятися від санкцій проти «Північного потоку-2».

Перед цим група американських сенаторів-республіканців поставила ультиматум адміністрації президента США Джо Байдена через газопровод «Північний потік-2». 12 парламентаріїв на чолі з Петом Тумі пригрозили заблокувати призначення в міністерство фінансів США, якщо уряд не змінить свою позицію щодо реалізації проекту і не введе нові санкції. Відповідну загрозу вони направили главі казначейства Джанет Йеллен.

До слова, Німеччина готова до консультацій щодо «Північного потоку-2» на вимогу України.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу «Північний потік-2».

За домовленостями Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років.

Водночас прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи угода США і Німеччини щодо «Північного потоку-2», заявив, що переговори про транзит газу через Україну після 2024 року будуть мати комерційний характер і їх не ведуть глави держав.

Також стало відомо, що за умови вибудовування ефективної зовнішньої політики та розвитку економіки Київ впорається із ситуацією, але Україна буде втрачати $1,5 мільярда щороку.