«Газпром» знизив закачування газу в найбільші сховища Європи

Закачування газу знизилося в сховища в Австрії (Хайдах), Німеччині (Реден), Нідерландах

«Газпром» скоротив обсяги закачування в найбільші підземні сховища Європи, випливає з даних, опублікованих на порталі Gas Infrastructure Europe.

За інформацією порталу, закачування газу знизилося в сховища в Австрії (Хайдах), Німеччині (Реден), Нідерландах (Бергермеер).

При цьому зазвичай у вихідні дні закачування традиційно збільшується, оскільки падає попит з боку промисловості та вивільняється додатковий ресурс для направлення газу в сховища.

Згідно з даними німецького транзитного оператора Gascade, зменшилися поставки газу в Європу по газопроводу «Ямал-Європа», який проходить через Білорусію і Польщу до Німеччини, на 30-40%. Обсяги поставок скоротилися з 84 млн кубометрів (на вході в ФРН) в попередні кілька діб до 50 млн кубометрів на суботу, 31 липня, і 60 млн кубометрів (в перерахунку на добу) в неділю, 1 серпня.

Раніше повідомлялося, що «Газпром» не став бронювати на серпень поточного року додатковий обсяг потужностей для транзиту газу через Україну.

21 липня Німеччина і США оголосили про досягнення угоди по «Північному потоку - 2». Відповідно до домовленості сторін, в разі спроб Росії «використовувати енергію в якості зброї або здійснити подальші агресивні дії проти України» Німеччина зобов'язується вжити заходів для обмеження експортних можливостей Росії. Крім того, Берлін повинен сприяти продовженню на 10 років угоди про транзит газу між Україною і Росією.

Нагадаємо, що глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко назвав ймовірним зупинку сертифікації «Північного потоку –2» у випадку, якщо вдасться довести його афільованість з «Газпромом».

Тим часом російська монополія «Газпром» створює штучний дефіцит газу в Європі, протягом чотирьох місяців поспіль не контрактуючи додаткових обсягів постачання. Можливі причини такої поведінки – полегшити сертифікацію газогону на тлі спровокованої на континенті енергетичної кризи.