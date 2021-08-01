У США пояснили причину відмови Байдена від санкцій щодо «Північного потоку – 2»

Компанія-оператор газопроводу Nord Stream 2 AG заявила, що він добудований на 99 відсотків

Санкції США можуть змусити іноземні компанії відмовитися від долара, що сильно послабить роль США на міжнародній арені

Відмова президента США Джо Байдена від санкцій проти російського газопроводу «Північний потік – 2» пов'язана із захистом американських компаній. Про це пише Foreign Policy.

Видання зазначає, що рестриктивні заходи є двосічною зброєю, і інші країни, зокрема Китай, можуть використовувати аналогічні заходи впливу.

Також санкції США можуть змусити іноземні компанії відмовитися від долара, що сильно послабить роль США на міжнародній арені.

Раніше компанія-оператор газопроводу Nord Stream 2 AG заявила, що він добудований на 99 відсотків.

Завершення будівництва стало можливим після укладення угоди між США і Німеччиною, умови якої передбачають використання газопроводу в обмін на продовження транзиту російського газу через територію України, а Берлін і Вашингтон будуть спільно добиватися енергетичної безпеки Києва.

Спочатку будівництво «Північного потоку – 2» мало завершитися в кінці 2019 року, однак цьому перешкодили санкції з боку США, через які роботу над проектом змушені були завершити деякі європейські компанії, зокрема, швейцарський власник трубоукладника Allseas.

Нагадаємо, що сьогодні глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко назвав ймовірним зупинку сертифікації «Північного потоку –2» у випадку, якщо вдасться довести його афільованість з «Газпромом».

Тим часом російська монополія «Газпром» створює штучний дефіцит газу в Європі, протягом чотирьох місяців поспіль не контрактуючи додаткових обсягів постачання. Можливі причини такої поведінки – полегшити сертифікацію газогону на тлі спровокованої на континенті енергетичної кризи.