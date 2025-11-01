Головна Країна Події в Україні
На Чернігівщині поранено жінку та пошкоджено цивільну інфраструктуру

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На Чернігівщині поранено жінку та пошкоджено цивільну інфраструктуру
Росіяни атакували місто Корюківку безпілотниками
фото: Національна поліція України

Російські удари безпілотниками прийшлися по Корюківці та Новгород-Сіверському

Поліція Чернігівської області документує наслідки російських атак, здійснених 31 жовтня та в ніч проти 1 листопада, внаслідок яких постраждала цивільна інфраструктура та є поранена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацполіцію.

Як повідомляють правоохоронці, з 31 жовтня росіяни атакували місто Корюківку безпілотниками. Внаслідок удару поранень зазнала 66-річна місцева мешканка. Також пошкоджено сільгосппідприємство та інші об'єкти цивільної інфраструктури.

На Чернігівщині поранено жінку та пошкоджено цивільну інфраструктуру фото 1
фото: Нацполіція

Також росіяни завдали удару по Новгород-Сіверському. Пошкоджено низку будівель у центрі міста, серед яких адмінбудівлі, магазини та аптека. Інформації про постраждалих у Новгород-Сіверському не надходило.

На Чернігівщині поранено жінку та пошкоджено цивільну інфраструктуру фото 2
фото: Нацполіція

За цими фактами слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України («Воєнні злочини»). Правоохоронці продовжують фіксувати докази злочинів російської федерації.

Нагадаємо, у ніч на 1 листопада російська терористична армія вдарила безпілотниками по центральній площі Новгород-Сіверського на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, передає «Главком».

Селіверстов повідомив, що окупанти атакували Новгород-Сіверський двома ударними дронами. Сталося влучання в центрі міста по центральній площі.

Чернігівщина поліція безпілотник

