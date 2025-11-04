Головна Київ Новини
search button user button menu button

Затримано іноземця, який на замовлення ФСБ підпалював авто українських військових на Київщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Затримано іноземця, який на замовлення ФСБ підпалював авто українських військових на Київщині
До уваги окупантів затриманий потрапив, коли шукав «швидкі заробітки» після звільнення зі збройних сил у себе на батьківщині
фото: Служба безпеки України

Співробітники СБУ затримали агента, коли він прямував в Одесу для виконання нового ворожого завдання

Служба безпеки та Національна поліція затримали на Київщині громадянина однієї із країн Східної Європи, який виявився агентом ФСБ і на замовлення ворога займався підпалами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ.

За матеріалами справи, до уваги окупантів він потрапив, коли шукав «швидкі заробітки» після звільнення зі збройних сил у себе на батьківщині. Після вербування ФСБ  «відрядило» іноземця до нашої держави, де він оселився в орендованій квартирі у Білій Церкві на Київщині.

За інструкціями російської спецслужби фігурант мав відстежувати та палити транспортні засоби українських захисників. Щоб виявити потенційні «цілі», зловмисник пішки обходив місто та фотографував авто військовослужбовців.

У такий спосіб агент стежив за машиною офіцера ЗСУ, а потім у темну пору доби вилив на її капот легкозаймисту суміш та підпалив.

Після цього іноземець отримав завдання підшукувати нових агентів для вербування.

Співробітники СБУ затримали агента, коли він прямував в Одесу для виконання нового ворожого завдання.

Під час обшуків у фігуранта вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Під час обшуків у фігуранта вилучено смартфон із доказами роботи на ворога
Під час обшуків у фігуранта вилучено смартфон із доказами роботи на ворога
фото: СБУ

Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);
  • ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисник під вартою, йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури.

Раніше Контррозвідка та слідчі СБУ затримали у Києві зарубіжного агента ФСБ. Ним виявився завербований росіянами колишній військовий інструктор із однієї з європейських країн. За матеріалами справи, цей іноземець передавав ворогу службову інформацію про Сили оборони України та готувався до вчинення терактів. На початку 2024 року іноземець, маючи професійні навички з вогневої і тактичної підготовки, прибув до нашої держави, щоб працювати інструктором із підготовки мобілізованих.

Теги: СБУ Київщина зрада ФСБ звільнення місто смартфон поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Правоохоронці розшукують кривдника
В Івано-Франківську невідомий побив двох підлітків: кривдника розшукують
13 жовтня, 05:21
У Києві жінка викинула собаку своєї подруги з вікна багатоповерхівки
У Києві жінка викинула цуценя з п’ятого поверху: деталі інциденту
20 жовтня, 15:41
Підлітки на Київщині потрапили в аварію
Підлітки на Київщині потрапили в аварію: загинув 16-річний хлопець
21 жовтня, 00:21
Відстежити відправлення, як і раніше, можна на сайті та у мобільному застосунку
«Нова пошта» попередила про затримки доставки у Києві та області через нічну атаку
10 жовтня, 11:20
На місці обстрілу правоохоронці виявили дворічного хлопчика
Атака на храм у Костянтинівці: під удар потрапив дворічний син священника
11 жовтня, 19:27
Водій Toyota Prado, не доїжджаючи до знаку населеного пункту «Логвин», здійснив зіткнення з велосипедистом та зник з місця події
На Білоцерківщині водій Toyota Prado збив на смерть пенсіонера-велосипедиста
29 жовтня, 17:19
Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі
Двічі продав одну й ту саму квартиру. На Київщині затримано директора будівельної компанії
Вчора, 15:43
Замість звичних білих смуг на асфальті з’явилися написи: «Де наш перехід?»
У центрі Києва активісти намалювали перехід, який місто не може узгодити вже п’ять років
Вчора, 17:05
За вимагання колишньому «смотрящему» загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Колишній «смотрящий» вимагав у арештанта 150 тис. грн за «спокійне перебування» в СІЗО
Сьогодні, 13:50

Новини

У Чорнобильському заповіднику до фотопастки потрапив небезпечний хижак (фото)
У Чорнобильському заповіднику до фотопастки потрапив небезпечний хижак (фото)
Київрада планує збільшити допомогу підрозділам, які збивають «шахеди» та ракети над Києвом
Київрада планує збільшити допомогу підрозділам, які збивають «шахеди» та ракети над Києвом
Затримано іноземця, який на замовлення ФСБ підпалював авто українських військових на Київщині
Затримано іноземця, який на замовлення ФСБ підпалював авто українських військових на Київщині
Колишній «смотрящий» вимагав у арештанта 150 тис. грн за «спокійне перебування» в СІЗО
Колишній «смотрящий» вимагав у арештанта 150 тис. грн за «спокійне перебування» в СІЗО
Розподільчий пункт ТЦК на ДВРЗ розформовано після скандалу у мережі
Розподільчий пункт ТЦК на ДВРЗ розформовано після скандалу у мережі
Сина загиблої під час обстрілу Києва жінки визнано сиротою. Батько у суді боротиметься за дитину
Сина загиблої під час обстрілу Києва жінки визнано сиротою. Батько у суді боротиметься за дитину

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
Вчора, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua