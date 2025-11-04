Затримано іноземця, який на замовлення ФСБ підпалював авто українських військових на Київщині

До уваги окупантів затриманий потрапив, коли шукав «швидкі заробітки» після звільнення зі збройних сил у себе на батьківщині

Співробітники СБУ затримали агента, коли він прямував в Одесу для виконання нового ворожого завдання

Служба безпеки та Національна поліція затримали на Київщині громадянина однієї із країн Східної Європи, який виявився агентом ФСБ і на замовлення ворога займався підпалами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу СБУ.

За матеріалами справи, до уваги окупантів він потрапив, коли шукав «швидкі заробітки» після звільнення зі збройних сил у себе на батьківщині. Після вербування ФСБ «відрядило» іноземця до нашої держави, де він оселився в орендованій квартирі у Білій Церкві на Київщині.

За інструкціями російської спецслужби фігурант мав відстежувати та палити транспортні засоби українських захисників. Щоб виявити потенційні «цілі», зловмисник пішки обходив місто та фотографував авто військовослужбовців.

У такий спосіб агент стежив за машиною офіцера ЗСУ, а потім у темну пору доби вилив на її капот легкозаймисту суміш та підпалив.

Після цього іноземець отримав завдання підшукувати нових агентів для вербування.

Співробітники СБУ затримали агента, коли він прямував в Одесу для виконання нового ворожого завдання.

Під час обшуків у фігуранта вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Під час обшуків у фігуранта вилучено смартфон із доказами роботи на ворога фото: СБУ

Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період);

ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу).

Зловмисник під вартою, йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури.

Раніше Контррозвідка та слідчі СБУ затримали у Києві зарубіжного агента ФСБ. Ним виявився завербований росіянами колишній військовий інструктор із однієї з європейських країн. За матеріалами справи, цей іноземець передавав ворогу службову інформацію про Сили оборони України та готувався до вчинення терактів. На початку 2024 року іноземець, маючи професійні навички з вогневої і тактичної підготовки, прибув до нашої держави, щоб працювати інструктором із підготовки мобілізованих.