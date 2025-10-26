Путін вихваляється ядерною ракетою «якої у світі немає ні в кого»

Герасимов доповів Путіну про «успіхи на фронті» та про підсумки тренування стратегічних наступальних сил

Путін влаштував показову «інспекцію» та вихваляється ядерною ракетою на тлі санкцій США

Російський диктатор Володимир Путін, намагаючись зміцнити свій імідж і продемонструвати хоча б якісь «перемоги» на тлі нових впроваджених санкцій США, показово відвідав один із пунктів управління об'єднаного угруповання військ. Головною темою для вихваляння стало «успішне» випробування ядерної ракети. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

На нараді начальник Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов доповів Путіну про «успіхи на фронті» та про підсумки тренування стратегічних наступальних сил.

Головний акцент був зроблений на випробуваннях нібито перспективного озброєння.

Путін заявив, що в рамках тренування стратегічних наступальних сил було випробувано перспективні зразки озброєння. Герасимов доповів, що випробування крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою «Буревісник» відбулося 21 жовтня. За його словами, ракета подолала 14 тис. км і «це не межа».

Диктатор заявив, що «Буревісник» – це «унікальний виріб, якого у світі немає ні в кого», і наголосив, що ракета нібито «показала можливості обходу систем ПРО».

При цьому Путін додав, що «ще належить велика робота, щоб поставити цю ракету на бойове чергування».

Нагадаємо, Росія здійснила тренування ядерних сил, де росіяни виконали практичні пуски міжконтинентальних балістичних ракет та крилатих ракет повітряного базування. Президент країни-агресорки Володимир Путін взявся залякувати ядерною зброєю.