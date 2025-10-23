Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Українська співачка посварилась із водієм таксі через російську музику (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Дівчина не змовчала та зробила водієві зауваження через російську музику
фото: Іnstagram/viviennemort

Водій слухав у авто пісню російської групи «Руки вверх»

Українська співачка Даніела Заюшкіна, відома за сценічним ім’ям Vivienne Mort, посварилася з водієм таксі через російську музику, що грала в салоні. Відео суперечки співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Про це пише «Главком» .

Коли співачка опинилася в авто, під час руху вона звернула увагу на те, що водій слухав пісню російської групи «Руки вверх». Дівчина не змовчала та зробила водієві зауваження, після чого між ними почалася суперечка.

Це вона зняла на відео та виклала у своєму блозі в Instagram. «Ну як таке може бути, що я сідаю в машину, а тут грає «крошка моя, я по тебе скучаю». Ну що це за цирк. Дивіться, є об’єктивна реальність, а є те, що ви собі придумали. З якого ресурсу ви слухаєте «Руки вверх?» – запитала Даніела Заюшкіна у водія. «Я не цікавився», – відповів водій.

@siaievo #мовамаєзначення #viviennemort ♬ оригінальний звук - СЯЄВО

Після цього співачка висловилася ще, пояснивши чоловіку, чому не варто слухати російське та як це допомагає росіянам. «Коли поцікавитеся і це буде щось із YouTube, Apple, Spotify, то за кожне ваше прослуховування, ви платите росіянам, які платять податки в російську казну, яка виробляє снаряди, які летять мені з вами на голову. І коли вас таких багато, це суттєві гроші. За рік може вистачити на дрон, який прилетить на голову вашій сім’ї, а ви не будете знати. Вам треба задуматися», – зауважила виконавиця.

Ці аргументи водій назвав «краплею в морі», що дівчина також не залишила без своєї думки. «Це не крапля в морі. Копієчка до копієчки. Так само як ми збори закриваємо. Один хтось гривню закинув, другий, і так збираємо мільйон. Так само назбираються прослуховування групи «Руки вверх», коли люди не думають. Мені здається у вас достатньо інтелекту це зрозуміти, я впевнена», – висловилася артистка.

Це відео не збереглося на сторінці Даніели Заюшкіною, але його опублікували в соцмережі TikTok, де українці підтримали дівчину та погодилися з її позицією.

Раніше «Главком» розповідав про те, як продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський розкритикував відповідь «Суспільне Мовлення». Річ у тім, що «Суспільне Мовлення» відмовилося змінювати правила Нацвідбору, аби Ольга Полякова змогла взяти участь. Адже «Суспільне Мовлення» вважає неприпустимим представлення України артистами, які вели концертну діяльність на території Росії, в тимчасово окупованому Криму або на іншій окупованій території України після 15 березня 2014 року.

Читайте також:

Теги: скандал таксі музика росія співачка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Контроль санкцій – ключ до зупинки російської армії
Це дозволяє Росії воювати далі
7 жовтня, 15:18
Ауріка Ротару. Історія народної артистки в сімейних фото та відвертому інтерв'ю (ексклюзив)
Ауріка Ротару. Історія народної артистки в сімейних фото та відвертому інтерв'ю (ексклюзив)
19 жовтня, 18:00
Китайських десантників навчають російські спеціалісти
РФ допомагає Китаю готувати вторгнення на Тайвань – The Washington Post
27 вересня, 01:44
Три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії
Російські винищувачі над Естонією: країни НАТО сперечаються, чи була це провокація
27 вересня, 14:24
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 30 вересня 2025 року
30 вересня, 08:21
У ході судового процесу свідчення дали 34 людини
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Пєсков погодився з тезою про нібито деструктивну роль східноєвропейських країн
Нова версія винуватих у війні з Україною? Кремль відреагував на скандальне інтерв’ю Меркель
7 жовтня, 14:29
Туреччина не хоче відмовлятись від газу з РФ
Туреччина продовжить закупівлю газу в Росії, незважаючи на заклик США
3 жовтня, 09:47
Чепалова: Не треба кланятися іноземцям, міжнародним федераціям, треба творити своє
«Нехай нам кланяються». Лижниця з РФ влаштувала істерику через недопуск росіян до Олімпіади
Вчора, 19:35

Шоу-біз

Українська співачка посварилась із водієм таксі через російську музику (відео)
Українська співачка посварилась із водієм таксі через російську музику (відео)
Київ прощається з лідером гурту Green Grey: хто прийшов на похорон (фото)
Київ прощається з лідером гурту Green Grey: хто прийшов на похорон (фото)
У будинок відомої телеведучої влучив ворожий «шахед». Загинули двоє сусідів
У будинок відомої телеведучої влучив ворожий «шахед». Загинули двоє сусідів
Іво Бобул зізнався, що виступав в окупованому Росією Придністров'ї
Іво Бобул зізнався, що виступав в окупованому Росією Придністров'ї
Ведучий телемарафону пройшов ВЛК та вирушив на вишкіл десантно-штурмових військ
Ведучий телемарафону пройшов ВЛК та вирушив на вишкіл десантно-штурмових військ
Скандал на Євробаченні. Джамала перервала мовчання і заговорила про зміну правил Нацвідбору
Скандал на Євробаченні. Джамала перервала мовчання і заговорила про зміну правил Нацвідбору

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua