Українська співачка посварилась із водієм таксі через російську музику (відео)

Водій слухав у авто пісню російської групи «Руки вверх»

Українська співачка Даніела Заюшкіна, відома за сценічним ім’ям Vivienne Mort, посварилася з водієм таксі через російську музику, що грала в салоні. Відео суперечки співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Про це пише «Главком» .

Коли співачка опинилася в авто, під час руху вона звернула увагу на те, що водій слухав пісню російської групи «Руки вверх». Дівчина не змовчала та зробила водієві зауваження, після чого між ними почалася суперечка.

Це вона зняла на відео та виклала у своєму блозі в Instagram. «Ну як таке може бути, що я сідаю в машину, а тут грає «крошка моя, я по тебе скучаю». Ну що це за цирк. Дивіться, є об’єктивна реальність, а є те, що ви собі придумали. З якого ресурсу ви слухаєте «Руки вверх?» – запитала Даніела Заюшкіна у водія. «Я не цікавився», – відповів водій.

Після цього співачка висловилася ще, пояснивши чоловіку, чому не варто слухати російське та як це допомагає росіянам. «Коли поцікавитеся і це буде щось із YouTube, Apple, Spotify, то за кожне ваше прослуховування, ви платите росіянам, які платять податки в російську казну, яка виробляє снаряди, які летять мені з вами на голову. І коли вас таких багато, це суттєві гроші. За рік може вистачити на дрон, який прилетить на голову вашій сім’ї, а ви не будете знати. Вам треба задуматися», – зауважила виконавиця.

Ці аргументи водій назвав «краплею в морі», що дівчина також не залишила без своєї думки. «Це не крапля в морі. Копієчка до копієчки. Так само як ми збори закриваємо. Один хтось гривню закинув, другий, і так збираємо мільйон. Так само назбираються прослуховування групи «Руки вверх», коли люди не думають. Мені здається у вас достатньо інтелекту це зрозуміти, я впевнена», – висловилася артистка.

Це відео не збереглося на сторінці Даніели Заюшкіною, але його опублікували в соцмережі TikTok, де українці підтримали дівчину та погодилися з її позицією.

