Податкова записала першу леді Франції іменем її брата в реєстрі

glavcom.ua
Бріджит Макрон виявила помилку в реєстрі податкової: її записали іменем брата
фото: АР

Бріджит подала апеляцію, щоб розслідувати цей інцидент

Перша леді Франції Бріджит Макрон виявила, що в реєстрі податкової служби країни її ім'я було вказано як Жан-Мішель – таке ім'я у її брата. Ця помилка була виявлена, коли Бріджит заходила на свій особистий профіль на сайті податкової і побачила, що в її електронному кабінеті вказано неправдиве ім'я, передає «Главком».

Перша леді звернулася з цією ситуацією до адвоката і разом ініціювали розслідування. Виявилося, що зміна даних сталася через дії подружжя Жульєтти та Лорана А. з Корсики, які вказали неправильне ім'я Бріджит у своїй податковій декларації, намагаючись висловити протест проти політики уряду. Пара пояснила свою поведінку як необдуманий жарт. Після цього Лоран вибачився і визнав помилку, але Бріджит подала апеляцію, щоб розслідувати цей інцидент.

У документальному фільмі BFMTV також розглядається ще одна конспірологічна теорія, яка стверджує, що справжня Бріджит Макрон померла в дитинстві, а її брат Жан-Мішель нібито змінив стать і прилаштував собі її особистість. Однак, жодних доказів цього не було знайдено, і дослідники відзначають, що це всього лише вигадки.

У 2024 році дві жінки, Наташа Рей та Амандін Рей, були визнані винними у наклепі після того, як у 2021 році вони поширили відео, в якому стверджували, що Бріджит Макрон насправді є трансгендерною жінкою, яка народилася чоловіком на ім'я Жан-Мішель Троньо.

У липні 2025 року Бріджит Макрон та її чоловік, президент Франції Еммануель Макрон, подали позов проти американської правої коментаторки Кендис Оуенс до суду штату Делавер. Оуенс неодноразово поширювала теорії змови, стверджуючи, що Бріджит Макрон є трансгендерною жінкою. Позов містить 22 пункти наклепу і вимагає судового розгляду з присяжними. У позові зазначено, що Оуенс свідомо поширювала неправдиву інформацію з метою отримання прибутку та підвищення популярності свого медіаплатформи

Теги: трансгендер розслідування перша леді Франція

