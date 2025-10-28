США звільнили від санкцій німецьку «дочку» «Роснєфті»

Раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа може звільнить німецькі активи «Роснєфті» від американських санкцій

Німеччина стверджує, що нафтопереробні заводи РФ, які з 2022 року перебувають під опікою Берліна, «відокремлені» від материнської групи

Міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе заявила, що уряд Сполучених Штатів звільнив від санкцій німецькі активи «Роснєфті», оскільки вони не перебувають під контролем РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами Райхе, США оприлюднили «лист підтримки», в якому йдеться, що операції «Роснєфті» в Німеччині повністю відокремлені від материнської компанії у Росії. Німеччина звернулася до Сполучених Штатів за роз'ясненнями після того, як адміністрація американського лідера Дональда Трампа запровадила санкції проти російських «Роснєфть» і «Лукойл».

Згідно із заявою Берліна, нафтопереробні заводи, які з 2022 року перебувають під опікою Німеччини, «відокремлені» від материнської групи. Водночас вони є важливими для постачання палива в країну. До цих активів відноситься нафтопереробний завод PCK («Роснєфті» належить 54,17% акцій) у Шведті. На нього припадає понад 12% потужностей з переробки палива в Німеччині.

Раніше повідомлялося, що адміністрація Трампа розглядає можливість надання Німеччині невідновлюваної, обмеженої генеральної ліцензії, яка тимчасово звільнить німецькі активи ПАТ «НК «Роснєфть» від американських санкцій.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки. Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну.

Раніше газета Financial Times писала, що нові санкції США проти російських нафтових гігантів «Лукойл» та «Роснєфть» стали відчутним ударом для Москви, проте не матимуть катастрофічних наслідків. Обмеження запроваджуються з місячною відстрочкою, що дає Росії час підготуватися до їхнього впровадження.

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна намагається знайти спосіб обійти санкції США, які стосуються російських нафтових компаній. За словами Орбана, він обговорює ситуацію з керівництвом угорської нафтогазової компанії MOL, яку безпосередньо зачіпають нові санкції, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом проти компаній «Роснєфть» і «Лукойл».