Головна Світ Політика
search button user button menu button

Північна Корея отримала військову допомогу від РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Північна Корея отримала військову допомогу від РФ
фото: wikimedia.org (ілюстративне)

За останні два роки Північна Корея і Росія значно посилили військове співробітництво

Північна Корея отримала технічну допомогу від Росії для розробки своїх підводних човнів. Про це заявив міністр оборони КНДР Ан Гю Бек, передає «Главком» з посиланням на Reuters.

Північна Корея пообіцяла розробити підводні човни, здатні запускати балістичні ракети, і вже провела випробування таких ракет з занурених платформ. Поки що не ясно, чи вдалося Пхеньяну освоїти запуск ракет з підводних човнів.

Ан заявив на засіданні комітету з питань оборони парламенту, що, судячи з усього, Північна Корея дійсно отримує «різні технології» для розробки своїх підводних човнів. Однак міністр зазначив, що поки що зарано робити висновки про те, що Пхеньян провів випробувальний запуск балістичної ракети підводного плавання (БРПП) з підводного човна.

За оцінками південнокорейської розвідки, за останні два роки Північна Корея і Росія значно посилили військове співробітництво: Пхеньян направив понад 10 тис. військовослужбовців для участі у війні проти України в обмін на економічну та військово-технічну допомогу.

Нагадаємо, у жовтні російське вантажне судно вперше за два місяці відвідало північнокорейський порт, ймовірно, для відновлення поставок зброї. Аналіз супутникових знімків показав, що судно Lady R прибуло в порт Расон після двомісячної паузи, що вказує на поновлення підозрілих поставок озброєнь між Росією та Північною Кореєю.

Раніше північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея розробила «потужну секретну зброю».

Читайте також:

Теги: Північна Корея росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські ракети поцілили в залізницю Полтави
Полтава: росіяни атакували залізницю та енергооб’єкт
7 жовтня, 09:25
Для Кремля доходи від нафти є ключовим джерелом фінансів
Нафтогазові доходи Росії за девʼять місяців обвалилися на 20%
3 жовтня, 16:58
Рожков: Перемога стала можливою завдяки величезній політичній та дипломатичній роботі, яку веде президент РФ
Керівник паралімпійців Росії заявив, що їхнє повернення на турніри відбулося завдяки Путіну
29 вересня, 18:46
Офіційно «Орєшнік» поставлений на озброєння у 2024 році
Білорусь заявила, що розмістила на своїй території «Орєшнік»
26 вересня, 20:38
Російський Мінфін запропонував підвищити ставку податку на додану вартість
Уряд Росії анонсував підвищення податків
24 вересня, 11:37
Представник Exxon відмовився коментувати інформацію про переговори з компанією «Роснефть»
Американська компанія ExxonMobil та «Роснефть» укладають угоду щодо збитків – Reuters
24 вересня, 04:27
Росія щодоби запускає по Україні сотні дронів «Шахед» із термобаричними зарядами. Щодня руйнування і жертви серед цивільного населення
НАТО, США, Україна. У кого є ефективне рішення проти російських «Шахедів»?
22 вересня, 15:00
Переможцем «Інтербачення» став в'єтнамський співак Дик Фук. Але вже після його перемоги з'ясувалася прикра деталь
«Інтербачення» по-російськи: як Кремль програв власній цензурі
22 вересня, 13:53
Міжнародна федерація каное (ICF) надала нейтральний статус членами російського військового клубу ЦСКА
Блокування російського спорту на міжнародній арені. Мінспорту подякувало «Главкому» за сприяння
18 вересня, 15:35

Політика

Аналітики повідомляють про проблеми з мобілізацією у РФ
Аналітики повідомляють про проблеми з мобілізацією у РФ
Північна Корея отримала військову допомогу від РФ
Північна Корея отримала військову допомогу від РФ
У Франції оголошено склад нового уряду
У Франції оголошено склад нового уряду
«Зелені чоловічки» на кордоні з Росією: Естонія заспокоїла громадськість
«Зелені чоловічки» на кордоні з Росією: Естонія заспокоїла громадськість
Трамп оголосив про завершення війни в Газі
Трамп оголосив про завершення війни в Газі
Президент США планує обговорити з Путіним передачу Україні Tomahawk
Президент США планує обговорити з Путіним передачу Україні Tomahawk

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Вчора, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Вчора, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua