Північна Корея отримала військову допомогу від РФ

За останні два роки Північна Корея і Росія значно посилили військове співробітництво

Північна Корея отримала технічну допомогу від Росії для розробки своїх підводних човнів. Про це заявив міністр оборони КНДР Ан Гю Бек, передає «Главком» з посиланням на Reuters.

Північна Корея пообіцяла розробити підводні човни, здатні запускати балістичні ракети, і вже провела випробування таких ракет з занурених платформ. Поки що не ясно, чи вдалося Пхеньяну освоїти запуск ракет з підводних човнів.

Ан заявив на засіданні комітету з питань оборони парламенту, що, судячи з усього, Північна Корея дійсно отримує «різні технології» для розробки своїх підводних човнів. Однак міністр зазначив, що поки що зарано робити висновки про те, що Пхеньян провів випробувальний запуск балістичної ракети підводного плавання (БРПП) з підводного човна.

За оцінками південнокорейської розвідки, за останні два роки Північна Корея і Росія значно посилили військове співробітництво: Пхеньян направив понад 10 тис. військовослужбовців для участі у війні проти України в обмін на економічну та військово-технічну допомогу.

Нагадаємо, у жовтні російське вантажне судно вперше за два місяці відвідало північнокорейський порт, ймовірно, для відновлення поставок зброї. Аналіз супутникових знімків показав, що судно Lady R прибуло в порт Расон після двомісячної паузи, що вказує на поновлення підозрілих поставок озброєнь між Росією та Північною Кореєю.

Раніше північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що Північна Корея розробила «потужну секретну зброю».