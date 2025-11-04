Головна Країна Суспільство
«Уряд робить все можливе». Прем'єрка Свириденко прокоментувала старт опалювального сезону

Ірина Міллер
Ірина Міллер
«Уряд робить все можливе». Прем’єрка Свириденко прокоментувала старт опалювального сезону
За словами Свириденко, уряд вже знайшов 1,36 млрд євро з потрібних 1,9 млрд на закупівлю газу для підготовки до зими
фото: Кабмін

Свириденко: «Уряд робить усе можливе, щоб пройти зиму з теплом і забезпечити запаси»

Уряд готується до складного опалювального сезону і вже знайшов 1,36 млрд євро з потрібних 1,9 млрд на закупівлю газу для підготовки до зими. Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко на спеціальній закритій зустрічі з журналістами, повідомляє «Главком».

«Забезпечили 1,36 млрд євро на закупівлю газу для підготовки до зими – зокрема з них: це кошти Європейського інвестиційого банку, ЄБРР, кошти від Норвегії та кошти від ЄС. Ми маємо розуміння джерела надходження 70% коштів і закриваємо решту 30% – десь це гранти, десь кредити, десь завдяки українському банківському сектору», – зазначила глава уряду.

Свириденко також нагадала, уряд у серпні-вересні виділив понад 1,5 млрд грн на захист енергооб’єктів у прифронтових регіонах, створено резерв матеріалів для швидкого відновлення, триває постійна комунікація з партнерами щодо надання України більше систем ППО.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба додав: «Опалювальний сезон стартував планово –  з 15 жовтня він розпочався для соціальної сфери. Із 28 жовтня розпочався опалювальний сезон для приватних домогосподарств».

Кулеба також зазначив, що будівництво захисту енергообʼєктів триває постійно з 2023 року, відколи Росія почала прицільно бити по критичній інфраструктурі України.

«Роботи, які забезпечило Агентство відновлення, спільно з Укренерго – це захист 22 підстанцій, де є 46 елементів. З них – 38 елементів повністю виконані. Ще вісім готові на 90% та будуть виконані до кінця року», – уточнив віцепрем’єр. За його словами, ворог постійно міняє тактику ударів, відповідно до цього адаптуються й рішення щодо захисту. «Не всі вони є публічними з безпекових причин», – уточнив Кулеба.

Нагадаємо, станом на 28 жовтня 2025 року опалювальний сезон в Україні було частково розпочато в 13 регіонах. Заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук зазначив, що цей опалювальний сезон стартував за умов безпрецедентних атак ворога на енергетичну та теплову генерацію. «Ми прогнозуємо нелегку зиму, але попри це технічна готовність підприємств теплопостачання комунальної сфери дозволяє розпочати опалювальний сезон», – заявив заступник міністра. Костянтин Ковальчук наголосив на важливості обачного використання ресурсів і підкреслив, що Україна входить у цей сезон із готовністю, злагодженою роботою енергетиків, комунальників, місцевої влади та підтримкою міжнародних партнерів.

Олексій Кулеба Укренерго Юлія Свириденко опалювальний сезон Україна

