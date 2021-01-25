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    Полтавська ОДА у 2020 році стала першою в Україні за ефективністю ремонтів місцевих доріг

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    Першою за ефективністю використанням коштів Держдорфонду стала Полтавська ОДА - Полтавська ОДА у 2020 році стала першою в Україні за ефективністю ремонтів місцевих доріг
    Першою за ефективністю використанням коштів Держдорфонду стала Полтавська ОДА
    Фото з відкритих джерел

    У 2020 році на місцеві дороги обласні державні адміністрації отримали 22,172 млрд грн

    Рейтинг використання коштів Державного Дорожнього фонду за 2019 та 2020 роки розмістив на своїй Facebok-сторінці координатор програми «Велике будівництво» Юрій Голик.

    За інформацією Голика, у 2020 році на місцеві дороги обласні державні адміністрації отримали 22,172 млрд грн. Це на 51% більше, ніж вони отримували у 2019 році. Невикористаний залишок коштів на початок 2021 року склав 1,389 млрд грн – 6,2%  від усього обсягу виділених коштів.

    Першою за ефективністю використанням коштів Держдорфонду стала Полтавська ОДА – 99,94%. У трійку лідерів потрапили також Херсонська (99,59%) та Івано-Франківська (99,57%) обласні державні адміністрації.

    Голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що Полтавщина – лідер серед областей за ефективністю та вчасним виконанням ремонту об’єктів місцевих автошляхів.

    «Використання бюджету Дорожнього фонду 2020 року – на рівні 99,94%, що є найвищим показником в Україні. Це говорить про те, що кошти, які були виділені області на місцеві дороги, не відлежуються на рахунках облдержадміністрації, а працюють на людей», – підкреслив Олег Синєгубов.

    Як зазначив директор Агентства місцевих доріг Полтавської області Олексій Басан, всі заплановані ремонти місцевих доріг виконані своєчасно та у повному обсязі. Крім цього, підприємство змогло збільшити заплановані обсяги ремонтів.

    «Завдяки ефективному використанню ресурсів, ми змогли цього року заощадити понад 100 млн грн державних коштів, на які додатково відремонтували майже 15 км місцевих доріг. Наш показник цього року – 127 км відремонтованих доріг – один з найбільших серед інших областей», – зазначив Олексій Басан.

     Читайте також:
    Теги: прокуратура дороги будівництво рейтинг Полтавщина Юрій Голик Олег Синєгубов
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