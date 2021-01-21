Попередження для водіїв: «Укравтодор» повідомляє про мокрі і засніжені дороги у п’яти областях

На перевальних ділянках доріг у Закарпатській місцями невеликий дощ, на Львівщині місцями сніг. Дорожнє покриття місцями мокре, на Ужоцькому перевалі ‒ засніжене

Наразі невеликий сніг падає в Київській та Рівненській областях

В Україні на ранок четверга, 21 січня, засніжені дороги у Запорізькій, Луганській, Закарпатській, Львівській та Чернігівській областях. Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.

Зазначається, що проїзд основними дорогами забезпечено.

Пресслужба «Укравтодору» інформує, що невеликий сніг падає у двох областях.

«Станом на ранок 21 січня місцями невеликий сніг в Київській та Рівненській областях. У Закарпатській області невеликий дощ, у Львівській ‒ місцями сніг з дощем, в Одеській області ‒місцями туман; в інших областях без опадів. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей сухе, в областях, де спостерігаються опади, мокре. У Запорізькій, Луганській, Закарпатській, Львівській та Чернігівській областях місцями засніжене», ‒ йдеться у повідомленні.

На перевальних ділянках доріг у Закарпатській місцями невеликий дощ, на Львівщині місцями сніг. Дорожнє покриття місцями мокре, на Ужоцькому перевалі ‒ засніжене.

В «Укравтодорі» стверджують, що в областях з опадами виконуються роботи з розчистки проїзної частини та узбіччя доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами.

Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 309 одиниць техніки та 363 робітника.

Нагадаємо, на частині України 21 січня випадатиме сніг, температура повітря вдень досягатиме місцями 7 градусів тепла.