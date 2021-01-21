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    Попередження для водіїв: «Укравтодор» повідомляє про мокрі і засніжені дороги у п’яти областях

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    На перевальних ділянках доріг у Закарпатській місцями невеликий дощ, на Львівщині місцями сніг. Дорожнє покриття місцями мокре, на Ужоцькому перевалі ‒ засніжене - Попередження для водіїв: «Укравтодор» повідомляє про мокрі і засніжені дороги у п’яти областях
    На перевальних ділянках доріг у Закарпатській місцями невеликий дощ, на Львівщині місцями сніг. Дорожнє покриття місцями мокре, на Ужоцькому перевалі ‒ засніжене
    Фото з відкритих джерел

    Наразі невеликий сніг падає в Київській та Рівненській областях

    В Україні на ранок четверга, 21 січня, засніжені дороги у Запорізькій, Луганській, Закарпатській, Львівській та Чернігівській областях. Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.

    Зазначається, що проїзд основними дорогами забезпечено.

    Пресслужба «Укравтодору» інформує, що невеликий сніг падає у двох областях.

    «Станом на ранок 21 січня місцями невеликий сніг в Київській та Рівненській областях. У Закарпатській області невеликий дощ, у Львівській ‒ місцями сніг з дощем, в Одеській області ‒місцями туман; в інших областях без опадів. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей сухе, в областях, де спостерігаються опади, мокре. У Запорізькій, Луганській, Закарпатській, Львівській та Чернігівській областях місцями засніжене», ‒ йдеться у повідомленні.

    На перевальних ділянках доріг у Закарпатській місцями невеликий дощ, на Львівщині місцями сніг. Дорожнє покриття місцями мокре, на Ужоцькому перевалі ‒ засніжене.

    В «Укравтодорі» стверджують, що в областях з опадами виконуються роботи з розчистки проїзної частини та узбіччя доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами.

    Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 309 одиниць техніки та 363 робітника.

    Нагадаємо, на частині України 21 січня випадатиме сніг, температура повітря вдень досягатиме місцями 7 градусів тепла.

    Теги: прогноз погоди дороги Укравтодор снігопад дощ
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