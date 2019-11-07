Поляк отримав штраф за знищення вивіски з гербом України



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У Польщі оштрафували чоловіка, який зірвав вивіску з гербом України

Табличка висіла на стіні будинку, де розміщене почесне консульство України

Окружний суд у польському Ополє оштрафував чоловіка, якого звинувачують у знищенні вивіски з гербом України, розміщеної на будівлі консульства. Про це повідомляє Польське радіо.

Інцидент стався у квітні поточного року в центрі міста. Знищену вивіску на тротуарі знайшли перехожі - раніше вона висіла на стіні будівлі консульства.

Поліція оперативно встановила особу того, хто зірвав її. Повідомляється, що 29-річний Томаш А. зізнався у скоєному. Він стверджував, що це була хуліганська витівка під впливом алкоголю, а негативних почуттів до українців та України в нього немає.

Прокуратура запропонувала призначити йому штраф у розмірі 1000 злотих, а також зобов'язати покрити кошти на ремонт вивіски і судові послуги. Суд із пропозицією прокурора погодився.

До слова, у вересні омбудсмен Людмила Денісова заявила, що у Польщі різко зросла кількість нападів на українців.

Раніше повідомлялося, що у польському місті Жори п'ятеро чоловіків жорстоко побили студента з України.