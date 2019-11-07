Поляк отримав штраф за знищення вивіски з гербом України
Табличка висіла на стіні будинку, де розміщене почесне консульство України
Окружний суд у польському Ополє оштрафував чоловіка, якого звинувачують у знищенні вивіски з гербом України, розміщеної на будівлі консульства. Про це повідомляє Польське радіо.
Інцидент стався у квітні поточного року в центрі міста. Знищену вивіску на тротуарі знайшли перехожі - раніше вона висіла на стіні будівлі консульства.
Поліція оперативно встановила особу того, хто зірвав її. Повідомляється, що 29-річний Томаш А. зізнався у скоєному. Він стверджував, що це була хуліганська витівка під впливом алкоголю, а негативних почуттів до українців та України в нього немає.
Прокуратура запропонувала призначити йому штраф у розмірі 1000 злотих, а також зобов'язати покрити кошти на ремонт вивіски і судові послуги. Суд із пропозицією прокурора погодився.
До слова, у вересні омбудсмен Людмила Денісова заявила, що у Польщі різко зросла кількість нападів на українців.
Раніше повідомлялося, що у польському місті Жори п'ятеро чоловіків жорстоко побили студента з України.