Поляки отримують фейкові СМС про мобілізацію



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Фейковi СМС отримують чоловiки з двох схiдних регiонiв Польщi: Пiдкарпатського та Люблiнського

Жителі східних регіонів Польші отримали фейкові повідомлення з вимогою з’явитися до військових частин через події в Україні.

СМС з повідомленнями начебто розсилав польський Державний центр безпеки. Явки до військових частин вимагали від чоловіків віком від 18 до 65 років.

У польському Державному центрі безпеки застерігають не зважати на фейкові повідомлення, інцидент розслідують.

«Нам навiть важко сказати, як багато фальшивок вiд нашого iменi вiдправили. Це перевiряє полiцiя. Ми отримали iнформацiю, що фейковi СМС отримують чоловiки з двох схiдних регiонiв Польщi: Пiдкарпатського та Люблiнського. Ми одразу спростували цi неправдивi факти і повiдомили полiцiю та агенцiю внутрiшньої безпеки. Зараз вони розглядають цю справу», - розповла речниця урядового центру безпеки Анна Адамкевич.

Зазначимо, з 2010 року Збройні Сили Польщі повністю перейшли на конктрактну основу.

У Міноборони України також розповіли, що запровадження воєнного стану не передбачає конфіскації приватного майна громадян, а якщо люди в формі прийдуть забирати авто чи житло – треба викликати поліцію.

Також у Генштабі запевнили, що мобілізації у зв’язку із запровадженням воєнного стану не буде.

Раніше у Генштабі розповіли, що роблять із введенням воєнного стану.

Як повідомлялося, Україна передислокує свої війська для захисту від країни-агресора.

28 листопада «Голос України» опублікував закон про воєнний стан.

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Джерело: ТСН