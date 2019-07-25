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    Помер 92-річний президент Тунісу

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    <p>Президенту Тунісу Каїді Ес-Себсі було 92 роки</p> - Помер 92-річний президент Тунісу

    Президенту Тунісу Каїді Ес-Себсі було 92 роки

    Ес-Себсі помер у четвер вранці у військовому госпіталі

    Після тривалої хвороби 25 липня помер 92-річний президент Тунісу Беджі Каїді Ес-Себсі.

    Про це повідомляється на офіційній сторінці президента Тунісу у Facebook.

    Як зазначається, 92-річний глава держави помер у четвер вранці у військовому госпіталі.

    Раніше політолог Аслан Рубан з посиланням на джерела у спецслужбах повідомляв про смерть президента Туркменистану. Зазначалося, що Бердимухамедов помер під час відпустки, у яку пішов 15 липня.

    У свою чергу представник посольства Туркменістану в Росії категорично спростував чутки про смерть президента країни Гурбангули Бердимухамедова.

    Пізніше Рубан заявив, що інформація про смерть президента Туркменістану Гурбангули Бердимухамедова не підтвердилася і вибачився.

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