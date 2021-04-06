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    Помер актор, який зіграв Дятлова у серіалі «Чорнобиль»

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    Пол Ріттер зіграв роль інженера Анатолія Дятлова у серіалі HBO &laquo;Чорнобиль&raquo; - Помер актор, який зіграв Дятлова у серіалі «Чорнобиль»
    Пол Ріттер зіграв роль інженера Анатолія Дятлова у серіалі HBO «Чорнобиль»
    Кадр із стрічки

    Ріттер помер у віці 55 років від раку мозку

    Від раку мозку помер британський актор Пол Ріттер, який, серед іншого, зіграв роль інженера Анатолія Дятлова у серіалі HBO «Чорнобиль». Про це повідомляє The Guardian.

    За словами агента актора, Ріттер помер ввечері 5 квітня в оточенні дружини та двох синів. Йому було 55 років.

    «Він помер спокійно, у своєму будинку, поруч з ним були дружина Поллі і сини Френк та Ной. Він був дуже розумним, добрим і веселим. Його буде дуже не вистачати», – сказав агент.

    Також Пол Ріттер відомий за ролями у фільмах «Гаррі Поттер і напівкровний Принц», «Квант милосердя», «Інферно».

    Торік серіал «Чорнобиль», знятий американським телеканалом HBO спільно з британською телемережею Sky, переміг у номінації Найкращий міні-серіал Британської академії кіно і телевізійних мистецтв BAFTA. Раніше серіал     отримав ще сім нагород. Так, Бронзові маски були вручені режисерові серіалу Йохану Ренку, композитору Хільді Гуднадоттір, котра створила оригінальну музичну тему Чорнобиля, і художнику по костюмах Оділь Дікс-Міро.

    Серіал також удостоївся премій BAFTA за найкращу операторську роботу і світло, найкращі декорації, звук і монтаж.

    Нагадаємо, Анатолій Дятлов – колишній заступник головного інженера з експлуатації Чорнобильської АЕС. За офіційною версією визнаний одним з винних у аварії на ЧАЕС. Помер у грудні 1995 року.

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    Теги: кіно ЧАЕС Чорнобильська зона смерть АЕС серіал актор онкологія
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