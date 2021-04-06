Помер актор, який зіграв Дятлова у серіалі «Чорнобиль»

Від раку мозку помер британський актор Пол Ріттер, який, серед іншого, зіграв роль інженера Анатолія Дятлова у серіалі HBO «Чорнобиль». Про це повідомляє The Guardian.

За словами агента актора, Ріттер помер ввечері 5 квітня в оточенні дружини та двох синів. Йому було 55 років.

«Він помер спокійно, у своєму будинку, поруч з ним були дружина Поллі і сини Френк та Ной. Він був дуже розумним, добрим і веселим. Його буде дуже не вистачати», – сказав агент.

Також Пол Ріттер відомий за ролями у фільмах «Гаррі Поттер і напівкровний Принц», «Квант милосердя», «Інферно».