Помер актор, який зіграв Дятлова у серіалі «Чорнобиль»
Ріттер помер у віці 55 років від раку мозку
Від раку мозку помер британський актор Пол Ріттер, який, серед іншого, зіграв роль інженера Анатолія Дятлова у серіалі HBO «Чорнобиль». Про це повідомляє The Guardian.
За словами агента актора, Ріттер помер ввечері 5 квітня в оточенні дружини та двох синів. Йому було 55 років.
«Він помер спокійно, у своєму будинку, поруч з ним були дружина Поллі і сини Френк та Ной. Він був дуже розумним, добрим і веселим. Його буде дуже не вистачати», – сказав агент.
Також Пол Ріттер відомий за ролями у фільмах «Гаррі Поттер і напівкровний Принц», «Квант милосердя», «Інферно».Торік серіал «Чорнобиль», знятий американським телеканалом HBO спільно з британською телемережею Sky, переміг у номінації Найкращий міні-серіал Британської академії кіно і телевізійних мистецтв BAFTA. Раніше серіал
Серіал також удостоївся премій BAFTA за найкращу операторську роботу і світло, найкращі декорації, звук і монтаж.
Нагадаємо, Анатолій Дятлов – колишній заступник головного інженера з експлуатації Чорнобильської АЕС. За офіційною версією визнаний одним з винних у аварії на ЧАЕС. Помер у грудні 1995 року.