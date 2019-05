Помер архітектор легендарної скляної піраміди Лувру

Серед найбільш відомих робіт Бейя - піраміда Лувру, Зал слави рок-н-ролу в Клівленді і Вежа Банку Китаю в Гонконзі

Відомий архітектор, автор скляної піраміди паризького Лувру Юймін Бей помер у віці 102 роки в США.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на інформацію сина архітектора Лі Чун Бея.

Юймін Бей - уродженець китайського Гуанчжоу, переїхав в США в 1935 році в 18-річному віці, навчався в Гарвардському університеті.

Бей почав свою кар'єру, допомагаючи проектувати висотні будівлі, а потім в 1955 році створив свою власну компанію I. M. Pei & Associates.

У 1983 році він став лауреатом Прітцкерівської премії - щорічної нагороди, що присуджується за досягнення в галузі архітектури.

Серед найбільш відомих робіт Бейя - піраміда Лувру, Зал слави рок-н-ролу в Клівленді і Вежа Банку Китаю в Гонконзі.

