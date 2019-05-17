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    Помер архітектор легендарної скляної піраміди Лувру

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    <p><span>У 1983 році Юймін Бей став лауреатом Прітцкерівської премії<o:p></o:p></span></p> - Помер архітектор легендарної скляної піраміди Лувру

    У 1983 році Юймін Бей став лауреатом Прітцкерівської премії

    Серед найбільш відомих робіт Бейя - піраміда Лувру, Зал слави рок-н-ролу в Клівленді і Вежа Банку Китаю в Гонконзі

    Відомий архітектор, автор скляної піраміди паризького Лувру Юймін Бей помер у віці 102 роки в США.

    Про це повідомляє The New York Times з посиланням на інформацію сина архітектора Лі Чун Бея.

    Юймін Бей - уродженець китайського Гуанчжоу, переїхав в США в 1935 році в 18-річному віці, навчався в Гарвардському університеті.

    Бей почав свою кар'єру, допомагаючи проектувати висотні будівлі, а потім в 1955 році створив свою власну компанію I. M. Pei & Associates.

    У 1983 році він став лауреатом Прітцкерівської премії - щорічної нагороди, що присуджується за досягнення в галузі архітектури.

    Серед найбільш відомих робіт Бейя - піраміда Лувру, Зал слави рок-н-ролу в Клівленді і Вежа Банку Китаю в Гонконзі.


    Нагадаємо, 15 квітня у Парижі загорівся Собор Паризької Богоматері. 

    Внаслідок пожежі обвалився шпиль Нотр-Дам де Парі. Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

    Причиною пожежі в Соборі Паризької Богоматері могло стати коротке замикання у частині будівлі, яка перебувала на реконструкції.

    Експерти визначили кілька критичних точок в Соборі Паризької Богоматері, які необхідно негайно зміцнити після масштабної пожежі, щоб уникнути обвалення.

    Джерело: Интерфакс

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