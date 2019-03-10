Помер виконавець ролі Сісі Кепвелла в серіалі «Санта-Барбара»



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Джеду Аллану було 84 роки

Зірка культового серіалу «Санта-Барбара» Джед Аллан, виконавець ролі Сісі Кепвеллів, помер у віці 84 років. Про це в своєму фейсбуці повідомив його син Рік Браун.

«У своїй фантастичній кар'єрі він зіграв батька Іден - Сісі Кепвелла – в «Санта-Барбарі». Його дар був грізною сумішшю професіоналізму і натхнення ... Він також був щедрим, добрим, веселим, і, Бог знає, його любили ті, кому пощастило розділити з ним сцену», - написав він.

Джед Аллан став четвертим актором, який зіграв роль Сісі Кепвелла, проте саме він затримався в серіалі найдовше за інших її виконавців. Аллан грав Сісі Кепвелла з 1986 по 1993 рік.

На рахунку Аллана величезна кількість інших популярних серіалів: «Беверлі-Хіллс 90210», «Коломбо» і «CSI: Місце злочину Майамі».

Актор прожив у шлюбі зі своєю дружиною 50 років. Його дружина Тобі померла в 2001-му. Актор більше не одружився. Він виховав трьох синів і шістьох онуків.