Бізнесу Трампа після штурму Капітолію пророкують проблеми, – The Wall Street Journal
Великою загрозою для бізнесу Трампа може стати відмова компаній від оренди комерційної нерухомості в Нью-Йорку і Сан-Франциско
Компанії Trump Organization належать готелі, гольф-клуби та комерційна нерухомість
Компанія колишнього президента США Дональда Трампа Trump Organization минулого року зафіксувала падіння виручки через спалах Covid-19, також для його бізнесу пророкують проблеми через штурм Капітолію.
Про це пише The Wall Street Journal.
Trump Organization належать готелі, гольф-клуби та комерційна нерухомість. За даними Управління державної етики США, виручка деяких об’єктів нерухомості, що належать компанії, впала майже на 40%, в той час, як більш високоприбуткові об’єкти зафіксували ще більше зниження показників.
Проблеми Trump Organization, ймовірно, посиляться в найближчі місяці, зазначає WSJ. Деякі партнери та клієнти компанії заявили, що розірвуть зв’язки з колишнім президентом США після заворушень в Капітолії.
Так, деякі юридичні фірми згодом розірвали відносини з Trump Organization. Професійна асоціація гольфістів США заявила, що розриває контракт на проведення чемпіонату 2022 року на полях для гольфу в Нью-Джерсі, які належать Трампу.
«Ще більшою загрозою для бізнесу Трампа може стати відмова компаній від оренди комерційної нерухомості в Нью-Йорку і Сан-Франциско», – зазначає видання.
Wall Street Journal пише, що в цілому виручка бізнесу Трампа склала за звітний період $278 млн у порівнянні з $446 млн у 2019 році. Син Дональда Трампа Ерік Трамп, який управляє Trump Organization заявив, що Trump Organization була прибутковою у 2020 році, проте він відмовився розкривати деталі.
Крім падіння виручки, Trump Organization стикається зі значним борговим навантаженням. «У найближчі кілька років компанії доведеться погасити борг обсягом понад $400 млн, а рефінансування боргу може викликати труднощі, оскільки давні кредитори бізнесу, включаючи Deutsche Bank AG, намагаються дистанціюватися від колишнього американського президента», – повідомляють журналісти.
Однак, за словами Еріка Трампа, боргове навантаження компанії незначне в порівнянні з її активами.
Нагадаємо, Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа у зв’язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.
Як повідомлялося, Федеральне бюро розслідувань перевіряє версію про фінансування штурму Капітолію у Вашингтоні з-за кордону.