Бізнесу Трампа після штурму Капітолію пророкують проблеми, – The Wall Street Journal

Великою загрозою для бізнесу Трампа може стати відмова компаній від оренди комерційної нерухомості в Нью-Йорку і Сан-Франциско

Компанії Trump Organization належать готелі, гольф-клуби та комерційна нерухомість

Компанія колишнього президента США Дональда Трампа Trump Organization минулого року зафіксувала падіння виручки через спалах Covid-19, також для його бізнесу пророкують проблеми через штурм Капітолію.

Про це пише The Wall Street Journal.

Trump Organization належать готелі, гольф-клуби та комерційна нерухомість. За даними Управління державної етики США, виручка деяких об’єктів нерухомості, що належать компанії, впала майже на 40%, в той час, як більш високоприбуткові об’єкти зафіксували ще більше зниження показників.

Проблеми Trump Organization, ймовірно, посиляться в найближчі місяці, зазначає WSJ. Деякі партнери та клієнти компанії заявили, що розірвуть зв’язки з колишнім президентом США після заворушень в Капітолії.

Так, деякі юридичні фірми згодом розірвали відносини з Trump Organization. Професійна асоціація гольфістів США заявила, що розриває контракт на проведення чемпіонату 2022 року на полях для гольфу в Нью-Джерсі, які належать Трампу.

«Ще більшою загрозою для бізнесу Трампа може стати відмова компаній від оренди комерційної нерухомості в Нью-Йорку і Сан-Франциско», – зазначає видання.

Wall Street Journal пише, що в цілому виручка бізнесу Трампа склала за звітний період $278 млн у порівнянні з $446 млн у 2019 році. Син Дональда Трампа Ерік Трамп, який управляє Trump Organization заявив, що Trump Organization була прибутковою у 2020 році, проте він відмовився розкривати деталі.

Крім падіння виручки, Trump Organization стикається зі значним борговим навантаженням. «У найближчі кілька років компанії доведеться погасити борг обсягом понад $400 млн, а рефінансування боргу може викликати труднощі, оскільки давні кредитори бізнесу, включаючи Deutsche Bank AG, намагаються дистанціюватися від колишнього американського президента», – повідомляють журналісти.

Однак, за словами Еріка Трампа, боргове навантаження компанії незначне в порівнянні з її активами.

6 січня у Вашингтоні в ході протесту прихильників Трампа сталися заворушення. В ході заворушень протестувальники увірвалися до Капітолію та вчинили там погром. Заворушення також призвели до жертв серед протестувальників та правоохоронців.

Нагадаємо, Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа у зв’язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.

Як повідомлялося, Федеральне бюро розслідувань перевіряє версію про фінансування штурму Капітолію у Вашингтоні з-за кордону.