У Києві від коронавірусу помер відомий реаніматолог

Професор Фелікс Глумчер помер на 72 році життя

Коронавірус забрав життя видатного лікаря Фелікса Глумчера

4 листопада у Києві внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби помер видатний реаніматолог, професор Фелікс Глумчер. Про це повідомила інфекціоніст, заслужений лікар України Ольга Голубовська на своїй сторінці у Facebook.

«Розумний, професійний, сильний, прямий, самодостатній і працьовитий… Я не знаходжу слів, щоб описати його внесок в лікування важких хворих, підготовку кадрів...», - написала вона.

Фелікс Глумчер народився 30 січня 1949 р., член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний 30 травня 2017 р. за спеціальністю «анестезіологія і реанімація та інтенсивна терапія»; доктор медичних наук (1999), професор (2004), Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки (2003), заслужений лікар України (2009). Завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (з 2002).

Президент Асоціації анестезіологів України (2004), член Європейської та Світової Асоціації анестезіологів.

Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2016). Лауреат Державної премії з науки і техніки за участь у розробці апаратів для штучної вентиляції легень «Фаза – 8» та «Бриз» (2003).

Глумчер - автор 216 друкованих робіт, з них 6 монографій та керівництв, 4 авторських свідоцтв, 26 раціональних пропозицій.

Нагадаємо, внаслідок ускладнень від коронавірусної хвороби помер колишній ректор Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського Володимир Рожок.