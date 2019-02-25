Помер відомий український літературознавець



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Літературознавець і письменник Леонід Ушкалов Фото: unn.com.ua

Леонід Ушкалов помер на 63-му році життя

Сьогодні на 63-му році життя пішов з життя відомий українських літературознавець, письменник, доктор філологічних наук Леонід Ушкалов. Про це повідомила доцент Харьківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди Наталя Левченко.

«Сьогодні трагічний день, який погасив світ величної Людини... Пішов від нас у інші світи доктор філологічних наук, професор, великий вчений світового рівня, педагог, колега, керівних моєї кандидатської й докторської дисертацій, справжній друг і наставник Леонід Володимирович Ушкалов...», - зазначила вона.

Леонід Ушкалов народився 5 листопада 1956 року на Сумщині. Закінчив філфак Харківського державного університету й працював викладачем, а потім доцентом і професором на кафедрі української та світової літератури Харківського національного педагогічного університету ім. Григорія Сковороди.

Є автором академічних розвідок з історії української літератури, філософії та богослів'я, науково-популярних праць, дитячих книжок. Упорядник, перекладач, автор передмов, приміток і коментарів до багатьох видань. Серед його книжок: «Моя шевченківська енциклопедія: із досвіду самопізнання», «Сковорода, Шевченко, фемінізм», «Григорій Сковорода. Буквар миру: книга для сімейного читання», «Україна і Європа: нариси з історії літератури та філософії» тощо.

20 лютого повідомлялось, що на 79-му році життя від тяжкої хвороби померла знаменита українська поетеса Ганна Чубач. Вона прийшла в літературу в 60-ті роки. Тоді її прийняли до Спілки письменників зі збіркою віршів «Журавка». Потім її так і називали в багатьох оглядах та статтях «журавка з Подільського краю». Чубач написала понад сто дитячих і дорослих книг. Її твори можна знайти в майже всіх читанках та буквариках.

Джерело: УНН