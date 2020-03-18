Померла відома українська дизайнерка



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Нателла надєждіна пішла з життя вранці 18 березня Фото: facebook.com/Natellanadezdina

Причина смерті Нателли Надєждіной - онкологія

Сьогодні вранці українська дизайнерка і власниця популярного бренду Nadezdina Нателла Надєждіна померла від раку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила її подруга, зірковий тренер Ксенія Литвинова

«Нателла пішла від нас рано вранці ... Передала всім дякую за турботу. Попросила поховати її красивою і красиво. Недорого, але гарно. Я зараз не можу написати вам, якою вона була, але обов'язково напишу її історію і ви її полюбите ще більше. Рак - це вірус, який багатьом навіть не дає шансу. При будь-яких фінансових можливостях і у будь-якому віці. Я сьогодні прийму рішення щодо благодійного марафону 21 березня. Я сподіваюся, що зможу це втілити в життя і показати вам колекцію, зроблену її руками. Останню... Улюблена Чарівниця, Нателла Надєждіна, я знаю , що ти цього дуже хочеш», - написала Литвинова.

Як повідомлялось, онколог назвав єдиний ефективний спосіб захисту від раку.

Онколог Михайло Давидов вважає єдиним відносно ефективним способом захисту від злоякісних утворень регулярні обстеження.

Фахівець відзначив, що від онкології не застраховані навіть ті, хто дотримуються здорового способу життя.

За словами онколога, серйозним фактором для захворювання раком є генетична схильність.

Крім того, деякі види онкології загрожують навіть тим, хто регулярно займається спортом і не має шкідливих звичок.

Експерт наголошує, що сьогодні людям треба відповідально ставитися до власного здоров'я.

Як повідомлялося, австралійські дослідники створили вірус, що вбиває будь-які ракові клітини. Фахівці австралійської біотехнологічної компанії Імуги (Аustralia biotech company Imugene) створили штучний вірус, який вбиває клітини злоякісних утворень, модернізувавши вірус коров'ячої віспи.