Онколог назвав єдиний ефективний спосіб захисту від раку



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За словами онколога, серйозним фактором для захворювання раком є генетична схильність

Давидов вважає єдиним ефективним способом захисту від раку - регулярні обстеження

Онколог Михайло Давидов вважає єдиним відносно ефективним способом захисту від злоякісних утворень регулярні обстеження.

Фахівець відзначив, що від онкології не застраховані навіть ті, хто дотримуються здорового способу життя.

За словами онколога, серйозним фактором для захворювання раком є генетична схильність.

Крім того, деякі види онкології загрожують навіть тим, хто регулярно займається спортом і не має шкідливих звичок.

Експерт наголошує, що сьогодні людям треба відповідально ставитися до власного здоров'я.

Як повідомлялося, австралійські дослідники створили вірус, що вбиває будь-які ракові клітини. Фахівці австралійської біотехнологічної компанії Імуги (Аustralia biotech company Imugene) створили штучний вірус, який вбиває клітини злоякісних утворень, модернізувавши вірус коров'ячої віспи.