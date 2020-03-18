Коротке життя сакури: у 30 років помер фігурист Кріс Рід, чемпіон світу-2017

Кріс Рід своїх найяскравіших результатів досяг з Каною Мурамото Instagram Кріса Ріда

З іменем Кріса асоціювалося парне катання в Японії

Фігурна спільнота втратила ще одного спортсмена. Менше двох років минуло з загибелі казахстанця Дениса Тена, минулого місяця не стало нашого Миколи Бондаря, а в суботу раптово пішов з життя інший молодий олімпієць – 30-річний японець Кріс Рід. Про смерть фігуриста повідомили 17 березня: у нього стався серцевий напад.

Упродовж цілого десятиріччя танці на льоду в Японії трималися саме на Крісові. Непопулярний у цій країні вид фігурного катання Рід тягнув на собі спочатку разом зі старшою сестрою Кеті, а згодом – з Каною Мурамото, не поступаючись титулом чемпіона Японії всі десять разів, що брав участь у змаганнях.

Тривала відсутність конкуренції всередині збірної їх аж ніяк не розслабила: зі своїми партнерками Рід зумів проявити себе й на міжнародному рівні. І з Кеті, і з Каною Кріс був віце-чемпіоном Азійських ігор, а в складі команди – чемпіоном світу-2017. Найвище ж його досягнення – бронза на Чемпіонаті чотирьох континентів напередодні Олімпіади-2018, чого раніше не вдавалося жодній азійській танцювальній парі. Той фінальний сезон з Мурамото вийшов найуспішнішим, адже в 2018 році Рід уперше потрапив до олімпійської топ-15 і був за крок до десятки на чемпіонаті світу.

Кріс із сестрою Еллісон

Японець по лінії матері й американець – по батьковій, Кріс, як і обидві його сестри, народився й виховувався в США. Хоча сім’я багато подорожувала й устигла, крім Штатів, пожити в Австралії, Гонконзі й Японії. Усі троє, включно з молодшою на п’ять років Еллісон, змалечку захопилися фігурним катанням. Заохочувала їх до цього мама-Супермама, як її називають діти, – Норіко, що, за словами Кеті, «любила такі вишукані речі». Старші вперше вийшли на лід, коли їм було п’ять і три, – на відкритій ковзанці в Токіо. Але певний час Кріс займався і футболом: грав на аматорському рівні, коли жив у Сіднеї, а ще пробував себе в карате.

Серйозна ж спортивна кар’єра почалася вдома, спершу під американським прапором. Кріс і Кеті стали найкращою танцювальною парою країни серед новісів, та з 2006 року вирішили представляти Батьківщину матері. На той час їм уже було 19 і 17 (досить пізні пташки), тому пропустивши юніорський рівень, вони одразу ввірвалися в дорослі змагання.

На льоду Ріди були нерозлучні близько 14-ти років – до того моменту, як у 2015-му Кеті завершила кар’єру. Брат же прагнув кататися далі й знайшов нову партнерку – Кану Мурамото. Кандидатуру запропонувала сама Кеті й надалі абсолютно підтримувала наступницю. «Ви виводите японські танці на льоду на новий рівень. Пишаюся вами», – захоплювалася Рід прогресом дуету.

Кріс із Каною

З Каною Крім протанцював три роки. Останній із них виявився символічним. Фінальну, олімпійську, постановку фігуристи присвятили сакурі, що уособлювала їхній спортивний шлях: від періоду невдач, численних травм Кріса й непевності в майбутньому, коли вони не змогли з першого разу відібратися на Олімпійські ігри, до розквіту кар’єри. У довільному танці лунала музика оскароносного японського композитора Рюїчі Сакамото – «Останній імператор» і «Щасливого Різдва, містере Лоуренс».

«Сакура гарна, але має коротке життя, – говорив тоді Рід виданню Golden Skate. – Вона чарівна тоді, коли квітне. На початку програми ще триває зима, і квіти не готові з’явитися, та ближче до середини сакура розкривається в усій своїй красі й цвіті (зверніть увагу на зміну костюму на відео – «Главком»). Це щастя й насолода, поки пелюстки не опадуть».

Коли в Кани питали, яка головна риса Кріса, найперше вона згадувала його почуття гумору, адже той постійно сипав жартами й завжди був здатен покращити настрій оточуючим.

«Він наповнював радістю й сміхом будь-яку кімнату, в яку входив. Він завжди знав, як змусити мене посміхнутися», – написала Еллісон Рід. До речі, саме Еллісон Кріс називав людиною, найближчою йому за почуттям гумору. «Вона розуміє мої відсилки до кіно!» – пишався старший брат.

З іншою сестрою Кріс Рід мріяв долучитися до розвитку спорту в Японії та планував возз’єднатися з Кеті вже в амплуа тренера й хореографа. Разом вони співпрацювали й раніше, але цього разу мали зануритися в тренерську діяльність з головою.

«Я готувався до переїзду в Японію з тих пір, як повернувся до Мічіґана в січні, – писав він у блозі за кілька днів до смерті. – Минулого тижня я надіслав туди речі. Відтепер ми з Кеті розпочинаємо важкий шлях до нової ери танців на льоду в Японії». Планам завадив спалах коронавірусу, через який Рід так і не зміг виїхати з США.

Кріс із коханою Керстін

Крім того, він допомагав з наставництвом юних спортсменів і своїй дівчині Керстін Франк у Австрії. Сама вона також колишня фігуристка й познайомилася з Крісом якраз на змаганнях – на чемпіонаті світу в Ніцці вісім років тому.

«Ти завжди будеш любов’ю мого життя. Я знаю, що одного дня ми знову будемо разом, коханий», – розмістила вона послання до Кріса в Instagram.

Катерина Макаревська, для «Главкома»



