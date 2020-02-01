Не навчився відповідати: «Слуга народу» вибачився за пропозицію продати собаку, щоб заплатити за газ



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Народний депутат від «Слуги народу» Євген Брагар запропонував пенсіонерці продати собаку, аби заплатити борги за комунальні послуги

За вчинок депутата від імені фракції вибачилася заступниця голови фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук

Депутат від «Слуги Народу» Євгеній Брагар вибачився за те, що запропонував пенсіонерці продати собаку «елітної породи», щоб заплатити за комунальні послуги.

Про це він написав у Facebook.

«Я є новою особою в політиці та ще не навчився відповідати на чутливі питання. Хочу наголосити, що не мав на меті когось образити, лише хотів звернути увагу на випадки несправедливості, коли люди, які не потребують допомоги, користуються субсидіями, приховуючи маєтки та свій розкішний спосіб життя. Приношу вибачення всім, кого могли образити мої слова», — пояснив Брагар.

Крім того, за вчинок депутата від імені фракції вибачилася заступниця голови фракції «Слуга Народу» Євгенія Кравчук. Вона додала, що у фракції висловлювання Брагара не підтримують.

«Вкотре переконуюсь: не вмієш — не берись. Або вчись. Не готовий до прямих ефірів — займайся законодавчою роботою. Від неучасті в ток-шоу ще жоден депутат не помер», — написала депутатка.

Нагадаємо, в ефір політичного ток-шоу на телеканалі подзвонила жінка, яка запитала, як їй прожити на пенсію у 2000 гривень і такими високими цінами на комунальні послуги.

Євгеній Брагар запропонував літній жінці продати собаку «елітної породи» та розрахуватися за комунальні послуги. Він додав, що особисто стикався із ситуацією, коли люди з кількома квартирами хотіли оформити субсидію.

Як писав «Главком», днями Євген Брагар заявив, що звернеться в Нацполіцію через дії волонтерок Ярини Чорногуз та Анастасії Конфедерат, які повертаючись з похорону бійця ООС вимагали від водія автобуса «Луцьк – Київ» вимкнути російський серіал.

Нагадаємо, інцидент трапився у ніч на 27 січня, коли волонтерки поверталися з Луцька до Києва з похорону загиблого на Донбасі бійця 10-ї гірсько-штурмової бригади Миколи Сорочука, який, до слова, був хлопцем однієї з волонтерок.

Через незгоду водія і пасажирів вимкнути російський серіал дівчата були змушені посеред траси вийти з автобуса.

Згодом Брагар офіційно подав заяву до поліції на волонтерку Анастасію Конфедерат.

Перед цим нардеп направив депутатський запит до фірми перевізника Winew, у якому закликав «припинити будь-які утиски» водія рейсу, на якому стався конфлікт, і не звільняти його.