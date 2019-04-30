Помпео: США залишаються на боці Гуайдо та народу Венесуели



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Держсекретар США Майк Помпео

За словами Помпео, «демократію не можна перемогти»

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати підтримують дії лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо, спрямовані на усунення нинішньої влади.

Про це Помпео написав у Twitter.

«Сьогодні тимчасовий президент Хуан Гуайдо оголосив про початок «Операції Свобода». Адміністрація США повністю підтримує венесуельський народ в його прагненні до свободи та демократії. Демократію не можна перемогти», - написав він.

Нагадаємо, лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо 30 квітня оголосив про початок фінальної стадії «Операції Свобода» щодо повалення президента Ніколаса Мадуро і заявив про підтримку військових.

Згодом війська Мадуро в'їхали у натовп протестувальників на броньованих машинах.

Тим часом, в уряді Мадуро заявили про «спробу військового перевороту» групою військовослужбовців, пов'язаних з опозицією.

Як повідомлялося, на початку 2019 року лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов'язки президента. США визнали Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели і посилили санкційний тиск на президента Ніколаса Мадуро. Але той заявив, що не має наміру залишати пост президента Венесуели до закінчення терміну повноважень у 2025 році.

17 квітня США повідомили про запровадження санкцій щодо Центробанку Венесуели.

13 березня США запровадили нові санкції проти режиму Мадуро у Венесуелі.

Гуайдо під час акції протесту в Каракасі закликав військових припинити підтримувати режим чинного президента країни Ніколаса Мадуро.