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    У світі

    У США попередили про загрозу терактів на «Євробаченні – 2019» в Ізраїлі

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    Посольство рекомендує уникати місць проведення демонстрацій, стежити за місцевими ЗМІ та слідувати інструкціям влади - У США попередили про загрозу терактів на «Євробаченні – 2019» в Ізраїлі
    Посольство рекомендує уникати місць проведення демонстрацій, стежити за місцевими ЗМІ та слідувати інструкціям влади

    Терористичні угруповання можуть вибрати для атаки або насильницьких протестів дату річниці, що збігається з днем початку музичного конкурсу «Євробачення-2019» - 14 травня або День Накба - 15 травня

    Посольство США в Ізраїлі попередило про загрозу терактів, пов'язаних з святкуванням річниці перенесення дипломатичної місії з Тель-Авіва до Єрусалиму, а також протестами на кордоні з сектором Гази. Про це повідомляється на сайті дипмісії.

    У посольстві заявили, що терористичні угруповання можуть вибрати для атаки або насильницьких протестів дату річниці, що збігається з днем початку музичного конкурсу «Євробачення-2019» - 14 травня, або День Накба 15 травня.

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    Зокрема, посольство рекомендує уникати місць проведення демонстрацій, стежити за місцевими ЗМІ та слідувати інструкціям влади. Крім того, громадянам США і членам їх сімей можуть заборонити перебувати в зоні ракетних обстрілів і бомбардувань.

    Напади часто відбуваються без попередження та можуть відбутися далеко за межами сектора Гази і на кордоні з ним в будь-який час, попереджає посольство.

    Нагадаємо, в Ізраїлі в місті Тель-Авів стартував 64-й пісенний конкурс «Євробачення-2019», що триватиме до 18 травня 2019.

    Напередодні міністр енергетики Ізраїлю Юваль Штайніц заявив, що не виключає військову агресію Ірану через загострення конфлікту між Вашингтоном і Тегераном.

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