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    У світі

    У Франції вперше виявили за добу понад 30 тисяч заражень Covid-19

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    Загальна кількість випадків Covid-19 у Франції наразі становить 809 68 - У Франції вперше виявили за добу понад 30 тисяч заражень Covid-19
    Загальна кількість випадків Covid-19 у Франції наразі становить 809 68

    Кількість госпіталізацій і смертей, пов'язаних з коронавірусом, також збільшилася

    У Франції вперше з початку пандемії коронавірусу кількість виявлених за добу випадків Covid-19 перевищила 30 тисяч.

    Про це повідомляє The Guardian з посиланням на французькі органи охорони здоров'я.

    Зазначається, що за останні 24 години було зареєстровано в цілому 30 621 новий випадок зараження Covid-19, в порівнянні з 22 591 в середу 14 жовтня. Кількість госпіталізацій і смертей, пов'язаних з коронавірусом, також збільшилася.

    Число людей у Франції, які померли від інфекції, зросла на 88 до 33 125 осіб.

    Загальна кількість випадків Covid-19 наразі становить 809 684. У відділенні інтенсивної терапії перебуває 1750 пацієнтів, що на 77 більше за останню добу.

    Нагадаємо, 13 жовтня президент Франції Еммануель Макрон заявив про введення комендантської години у столичному регіоні Іль-де-Франс та восьми мегаполісах країни. Він додав, що жителям цих міст, не буде дозволено перебувати на відкритому повітрі з 21:00 до 6:00 протягом чотирьох тижнів.

    За дотриманням комендантської години стежитимуть понад 12 тис. поліцейських.

    Раніше цього місяця у Франції було встановлено новий добовий рекорд з приросту нових випадків зараження коронавірусом – 20,3 тис. випадків.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      281239
    • Хворіють
      156287
    • Одужали
      119650
    • Померли
      5302

    До слова, в Україні за добу 14 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили у 5 062 людей. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 281 239 людей. З них 119 650 пацієнтів одужали, а 5 302 — померли від ускладнень.

    здоров'я медицина Франція рекорд коронавірус
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