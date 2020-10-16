У Франції вперше виявили за добу понад 30 тисяч заражень Covid-19



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Загальна кількість випадків Covid-19 у Франції наразі становить 809 68

Кількість госпіталізацій і смертей, пов'язаних з коронавірусом, також збільшилася

У Франції вперше з початку пандемії коронавірусу кількість виявлених за добу випадків Covid-19 перевищила 30 тисяч.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на французькі органи охорони здоров'я.

Зазначається, що за останні 24 години було зареєстровано в цілому 30 621 новий випадок зараження Covid-19, в порівнянні з 22 591 в середу 14 жовтня. Кількість госпіталізацій і смертей, пов'язаних з коронавірусом, також збільшилася.

Число людей у Франції, які померли від інфекції, зросла на 88 до 33 125 осіб.

Загальна кількість випадків Covid-19 наразі становить 809 684. У відділенні інтенсивної терапії перебуває 1750 пацієнтів, що на 77 більше за останню добу.

Нагадаємо, 13 жовтня президент Франції Еммануель Макрон заявив про введення комендантської години у столичному регіоні Іль-де-Франс та восьми мегаполісах країни. Він додав, що жителям цих міст, не буде дозволено перебувати на відкритому повітрі з 21:00 до 6:00 протягом чотирьох тижнів.

За дотриманням комендантської години стежитимуть понад 12 тис. поліцейських.

Раніше цього місяця у Франції було встановлено новий добовий рекорд з приросту нових випадків зараження коронавірусом – 20,3 тис. випадків.

Коронавірус в Україні

Всього 281239

Хворіють 156287

Одужали 119650

Померли 5302

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До слова, в Україні за добу 14 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили у 5 062 людей. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 281 239 людей. З них 119 650 пацієнтів одужали, а 5 302 — померли від ускладнень.