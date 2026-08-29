Дрон атакував машину «Укрпошти» на Донеччині: знищено сотні посилок

Водій вижив, однак отримав акубаротравму

Поблизу Краматорська на Донеччині російський безпілотник атакував магістральний автомобіль «Укрпошти». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на генерального директора компанії Ігоря Смілянського.

За його словами, водій Сергій вижив та наразі перебуває у безпеці. Внаслідок атаки він отримав акубаротравму. Чоловікові надають необхідну допомогу.

Через удар було знищено близько 500 посилок. Смілянський запевнив, що «Укрпошта» компенсує клієнтам їхню вартість. Очільник компанії також наголосив, що «Укрпошта» продовжує працювати на Донеччині.

Нагадаємо, 6 серпня російський удар знищив сортувальне депо «Укрпошти» та місце базування пересувних відділень у Павлограді. Внаслідок атаки загинули дві працівниці компанії, ще один співробітник – механік підприємства – дістав поранення.

Знищене депо обробляло поштові відправлення для Павлограда та навколишніх населених пунктів. Попри руйнування, «Укрпошта» задіяла резервні схеми роботи та заявила, що продовжить доставляти пенсії, ліки, посилки й листи. Компанія також пообіцяла компенсувати клієнтам вартість відправлень, знищених під час російської атаки.