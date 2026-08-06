РФ знищила сортувальне депо «Укрпошти» у Павлограді: загинули дві працівниці

Попри руйнування, поштовий оператор обіцяє продовжити роботу та компенсувати клієнтам втрачені відправлення

Російський удар по Павлограду знищив сортувальне депо «Укрпошти» та місце базування пересувних відділень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на генерального директора «Укрпошти» Ігоря Смілянського.

За його словами, жертвами російського удару стали дві співробітниці компанії – Оля та Оля. Ще один працівник, механік підприємства, дістав поранення. Наразі його життю нічого не загрожує. Знищене депо забезпечувало обробку поштових відправлень для Павлограда та навколишніх населених пунктів.

Попри втрату логістичного об'єкта, в «Укрпошті» заявили, що вже задіяли резервні схеми роботи. Компанія запевнила, що доставка пенсій, ліків, посилок і листів здійснюватиметься за графіком. Водночас у перші дні можливі незначні затримки через перебудову логістичних процесів.

Також «Укрпошта» пообіцяла відшкодувати клієнтам вартість усіх відправлень, які були знищені внаслідок російського удару. У компанії висловили співчуття родинам загиблих працівниць та подякували рятувальникам, які ліквідовують наслідки атаки.

Нагадаємо, у червні 2026 року під час ворожої атаки на Київ російські окупанти повністю зруйнували будівлю колишнього відділення «Укрпошти» у Деснянському районі. Об'єкт не працював уже два роки, тому всередині не було ні людей, ні посилок.

Раніше того ж місяця ворог частково зруйнував логістичний хаб компанії у Харкові, після чого російська пропаганда цинічно збрехала про знищення «складу боєприпасів».

Загалом від початку повномасштабної війни російські атаки знищили понад 400 тис. кв. м складських приміщень українського бізнесу, що за площею дорівнює приблизно 56 футбольним полям. На початку серпня під ударами опинилися логістичні об'єкти найбільших українських компаній.