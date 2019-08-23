Екс-керівник «Укрспортзабезпечення»: З махінаціями навколо медпрепаратів Жданов переграв самого себе

Наразі міністр Ігор Жданов начебто не причетний до скандалу. Начебто... Youtube

Тарас Сириця прокоментував скандал з закупівлею медпрепаратів для збірних команд

У День національного Стяга будівлю Міністерства молоді і спорту України прикрашали синьо-жовті полотнища, вивішені з кожного вікна. Зовні атмосфера виглядала святковою й урочистою. Проте святкувати 23 серпня 2019 хотілося далеко не всім службовцям Мінмолодьспорту.

Річ у тім, що Служба безпеки України оголосила підозру в скоєнні злочину головному лікарю Міністерства молоді та спорту України. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. У межах розслідування встановлено, що придбана медична продукція вартістю 8 мільйонів гривень взагалі не належить до лікарських засобів.

Як відомо, закупівлями препаратів для національних збірних з різних видів спорту займається державна установа «Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення». Тараса Сирицю, який очолював організацію, з ініціативи міністра молоді і спорту Ігоря Жданова було усунено з займаної посади ще в травні. Поки триває судова тяганина, нового керівника в «Укрспортзабезпечення» немає.

А отже прокоментувати скандальну ситуацію «Главком» попрохав Тараса Сирицю.

«У цій справі я теж ходив на допити, - каже пан Тарас. – Знаю, як ця справа почалася. Приблизно півтора-два роки тому до мене завітав представник СБУ. Хотів почути моє бачення проблем у відомстві. Поміж інших я вказав на проблеми в контексті закупівель медичних препаратів. Механізм наступний: відповідно до постанови КМУ № 689 лікарем штатної збірної команди відповідного виду спорту складається та подається до Мінмолодьспорту заявка на ці препарати з переліком та орієнтовною вартістю. Цю заявку і затверджує державний тренер-головний лікар. Після чого ця заявка, погоджена міністерством, подається в «Укрспортзабезпечення». Функція управління цілком технічна – здійснити закупівлю згідно з переліком, погодженим лікарем та Міністерством. Я та працівники апарату Управління не є фахівцями в галузі медицини і діяли виключно в межах власної компетенції. Тому залишалося покладатися на професіоналізм головного лікаря Міністерства молоді і спорту. Звісно, мене це бентежило, про що і сказав у розмові з працівником СБУ.

Проте в процесі мої застереження намагалися використати проти мене самого. На скільки я знаю, пан Жданов про це постійно клопочеться через одного зі своїх радників. За логікою, яку вони хотіли нав’язати слідству, раз закупівлю препаратів здійснює «Укрспортзабезпечення», то й відповідати за їх якість повинен керівник організації. Однак виявилося, що пан Жданов переграв самого себе. Кошти на закупівлю справді проходять через «Укрспортзабезпечення», але затверджує і виділяє їх Мінмолспорт. Як правило, під документами такого характеру стояв підпис заступника міністра Ігоря Гоцула.

Після проведеного розслідування, схоже, крайнім назвали головного лікаря Міністерства Варвінського (саме він зараз перебуває на цій посаді). Якого, до речі, теж призначали з порушеннями, попередньо фактично викинувши на вулицю його попередника Сергія Скрипкіна. Сам міністр про це клопотався. Причому призначення Варвінський спершу отримав на посаду, якої не було згідно штатного розпису і Міністерству довелося повторно проводити процедуру, у тому числі й повторно оголошувати конкурс. Тепер, як бачимо, головний лікар виявився першим винуватцем у схемі, до якої вочевидь причетні десятки осіб включно з керівництвом Міністерства».

Нагадуємо, що на сайті Президента України розміщена петиція за збереження Міністерства молоді і спорту. За три тижні вже зібрала безпрецедентних 540 підписів з потрібних 25-ти тисяч.