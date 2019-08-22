На Луганщині у покинутій школі знайшли схованку зі зброєю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Співробітники СБУ знайшли автомат Калашникова АК-74, два підствольних гранатомета, три гранати Ф-1, сім гранат РГД-5, сорок пострілів до ВОГ-25, 1220 патронів калібру 5.45 мм

Схованку знайшли в одному з селищ Новоайдарського району

На Луганщині у покинутій школі Служба безпеки України виявила схованку зі зброєю та боєприпасами, що за попередніми даними, значаться, як втрачені в боях 4-5 річної давності.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що схованку знайшли в одному з селищ Новоайдарського району.

Зокрема, співробітники СБУ знайшли автомат Калашникова АК-74, два підствольних гранатомета, три гранати Ф-1, сім гранат РГД-5, сорок пострілів до ВОГ-25, 1220 патронів калібру 5.45 мм.

За фактом знахідки відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 413 Кримінального кодексу України (втрата військового майна). Арсенал направлено на експертизу.

Також повідомляється, що протягом 2019 року на території Луганської і Донецької областей СБУ вилучила з незаконного обігу майже 50 тисяч одиниць стрілецької зброї, боєприпасів, патронів і гранат, а також понад 15 кілограмів вибухівки.

Нагадаємо, 22 серпня в районі ООС на узбіччі дороги знайшли фугас. У зв'язку з цим район був ізольований.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що бойовики студентам заборонили виїжджати з ОРДЛО, оскільки почалася масштабна кампанія з призовом на військову службу.