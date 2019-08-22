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    Події в Україні

    На Луганщині у покинутій школі знайшли схованку зі зброєю

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    Співробітники СБУ знайшли автомат Калашникова АК-74, два підствольних гранатомета, три гранати Ф-1, сім гранат РГД-5, сорок пострілів до ВОГ-25, 1220 патронів калібру 5.45 мм - На Луганщині у покинутій школі знайшли схованку зі зброєю
    Співробітники СБУ знайшли автомат Калашникова АК-74, два підствольних гранатомета, три гранати Ф-1, сім гранат РГД-5, сорок пострілів до ВОГ-25, 1220 патронів калібру 5.45 мм

    Схованку знайшли в одному з селищ Новоайдарського району

    На Луганщині у покинутій школі Служба безпеки України виявила схованку зі зброєю та боєприпасами, що за попередніми даними, значаться, як втрачені в боях 4-5 річної давності.

    Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Зазначається, що схованку знайшли в одному з селищ Новоайдарського району.

    Зокрема, співробітники СБУ знайшли автомат Калашникова АК-74, два підствольних гранатомета, три гранати Ф-1, сім гранат РГД-5, сорок пострілів до ВОГ-25, 1220 патронів калібру 5.45 мм.

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    За фактом знахідки відкрито кримінальну справу за ч. 1 ст. 413 Кримінального кодексу України (втрата військового майна). Арсенал направлено на експертизу.

    Також повідомляється, що протягом 2019 року на території Луганської і Донецької областей СБУ вилучила з незаконного обігу майже 50 тисяч одиниць стрілецької зброї, боєприпасів, патронів і гранат, а також понад 15 кілограмів вибухівки.

    Нагадаємо, 22 серпня в районі ООС на узбіччі дороги знайшли фугас. У зв'язку з цим район був ізольований.

    Раніше РБК-Україна повідомляло, що бойовики студентам заборонили виїжджати з ОРДЛО, оскільки почалася масштабна кампанія з призовом на військову службу.

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