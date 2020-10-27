Понад 90% дільничних виборчкомів вже порахували голоси – ЦВК



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В Україні 25 жовтня відбулися місцеві вибори Фото: nv.ua

Процес підрахунку голосів завершено лише в шістьох областях

В регіонах України завершується підрахунок голосів виборців на місцевих виборах, а також складання протоколів і передача від дільничних виборчих комісій (ДВК) в сільські, селищні та міські територіальні виборчі комісії (ТВК).

Зараз цей процес завершено вже в понад 91% ДВК, повідомляє пресслужба ЦВК 27 жовтня.

За інформацією секретаріату Центрвиборчкому, станом на 12:00 вівторка, близько 26,7 тисяч ДВК (91% від загальної кількості) завершили підрахунок голосів виборців, склали про це протоколи і передали всю виборчу документацію в ТВК.

Процес повністю завершено в шести областях: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Сумській, Хмельницькій і Чернівецькій.

Почався процес передачі протоколів від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) районним і обласним ТВК.

Сільські, селищні та міські ТВК складають протоколи про результати по виборах депутатів сільської, селищної та міської ради, а також відповідної сільської, селищної та міської голови. Також вони складають протоколи про підсумки голосування з виборів депутатів районної та обласної ради, які передають в районні та обласні ТВК. Останні на підставі цих протоколів встановлюють результати виборів депутатів районних та обласних рад.

Зокрема, в 15 областях (Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Хмельницькій та Чернігівській) районні ТВК вже прийняли 60 таких протоколів.

У дев'яти областях (Волинській, Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській та Черкаській) 9 протоколів отримали обласні ТВК.

Раніше повідомлялося, що після обробки 99,5% голосів Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови.

Нагадаємо, у ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.

До слова, ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні