  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Попередження аграріям: Всі поля, що були у зоні окупації, вважаються замінованими

    Росіяни встановлюють розтяжки, мінують поля і розкидають заборонені &laquo;лепестки&raquo; - Попередження аграріям: Всі поля, що були у зоні окупації, вважаються замінованими
    Росіяни встановлюють розтяжки, мінують поля і розкидають заборонені «лепестки»
    фото: ДСНС України

    На Донбасі поля на лінії розмежування заміновані точно

    Абсолютно всі поля, що були у зоні окупації, перевірятимуться, адже вони вже апріорі вважаються замінованими. Про це експерт Асоціації саперів України Ігор Молодан розповів в інтерв'ю «Главкому».

    За його словами, міни мають свою ціну і масово ставити їх будь-де, щоби тільки поля не орали, навряд чи хтось буде. Так, одну-дві для залякування, щоб зірвати посівну.

    «Був на Донбасі випадок – трактор наїхав на протитранспортну міну і підірвався. Як потім виявилось, міна була одна на все поле»‚– сказав Молодан.

    Він підкреслив, що на Донбасі поля на лінії розмежування заміновані точно. І з нашого, і з ворожого боку. І протитранспортними мінами, і протипіхотними.

    «Тут треба розуміти, що поля практично завжди мінують у комплексі. Ставлять протитанкову міну, а поруч – кілька протипіхотних, щоб максимально утруднити розмінування. Саперу потрібно кілька десятків хвилин повозитись, щоб розібратися, яка в цьому випадку використовується система, приблизно уявити, в якому порядку заміноване поле: у шаховому чи послідовному мінуванню», – пояснив експерт.

    Він особливо наголосив на тому, що, поки тривають бойові дії, поля та ліси перевіряти ніхто і не буде.

    Нагадаємо, раніше військовий експерт пояснив, навіщо росіяни все мінують. Військовий сенс застосування інженерних мін – це коли армія стоїть в обороні. Власне для цього міни і призначені.

    Читайте також інтерв'ю: 64 роки розмінування. «Сюрпризи», які залишили росіяни на нашій землі
    Теги: росія війна аграрії розмінування Асоціація саперів України міни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Попередження аграріям: Всі поля, що були у зоні окупації, вважаються замінованими