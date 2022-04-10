Попередження аграріям: Всі поля, що були у зоні окупації, вважаються замінованими

На Донбасі поля на лінії розмежування заміновані точно

Абсолютно всі поля, що були у зоні окупації, перевірятимуться, адже вони вже апріорі вважаються замінованими. Про це експерт Асоціації саперів України Ігор Молодан розповів в інтерв'ю «Главкому».

За його словами, міни мають свою ціну і масово ставити їх будь-де, щоби тільки поля не орали, навряд чи хтось буде. Так, одну-дві для залякування, щоб зірвати посівну.

«Був на Донбасі випадок – трактор наїхав на протитранспортну міну і підірвався. Як потім виявилось, міна була одна на все поле»‚– сказав Молодан.

Він підкреслив, що на Донбасі поля на лінії розмежування заміновані точно. І з нашого, і з ворожого боку. І протитранспортними мінами, і протипіхотними.

«Тут треба розуміти, що поля практично завжди мінують у комплексі. Ставлять протитанкову міну, а поруч – кілька протипіхотних, щоб максимально утруднити розмінування. Саперу потрібно кілька десятків хвилин повозитись, щоб розібратися, яка в цьому випадку використовується система, приблизно уявити, в якому порядку заміноване поле: у шаховому чи послідовному мінуванню», – пояснив експерт.

Він особливо наголосив на тому, що, поки тривають бойові дії, поля та ліси перевіряти ніхто і не буде.

Нагадаємо, раніше військовий експерт пояснив, навіщо росіяни все мінують. Військовий сенс застосування інженерних мін – це коли армія стоїть в обороні. Власне для цього міни і призначені.