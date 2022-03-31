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    Події в Україні

    Сумщина: окупанти замінували кладовище у Тростянці

    На розтяжці підірвався чоловік - Сумщина: окупанти замінували кладовище у Тростянці
    На розтяжці підірвався чоловік
    фото з відкритих джерел

    Російські військові перед відступом замінували різні об’єкти на території області

    На звільненій від російських окупантів території Сумської області було заміновано багато об’єктів, зокрема, цвинтар у місті Тростянці. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму відеозверненні.

    «У наших звільнених громадах залишається багато замінувань, багато замінованих полів, узбіч доріг, навіть замінували у Тростянці цвинтар», – сказав він.

    За словами Живицького, один місцевий чоловік став жертвою вибуху, коли йшов узбіччям дороги і наштовхнувся на розтяжку.

    А життя місцевій жительці врятував собака.

    «Він побіг вперед і теж потрапив у розтяжку, підірвався, але це врятувало життя нашій громадянці», – розповів він.

    Нагадаємо, росіяни мінують Харківщину забороненими протипіхотними мінами.

    26 березня 93-я окрема механізована бригада «Холодний Яр» звільнила Тростянець на Сумщині від російських загарбників. Російська Кантемирівська танкова дивізія зазнала втрат і втекла.

    Раніше на Херсонщині на міні підірвався мирний житель.

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    Теги: росія окупанти дороги війна Сумщина військові замінування Україна чоловік цвинтар окупація #stoprussia
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    Сумщина: окупанти замінували кладовище у Тростянці