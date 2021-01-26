Стало відомо, як «слуги народу» вітали Зеленського з днем народження

Володимиру Зеленському виповнилося 43 роки

Народний депутат України від фракції «Слуга народу» Олександр Качура розповів, як депутати його фракції вітали президента України Володимира Зеленського з днем народження.

Про це Качура розповів у коментарі журналістам після засідання фракції «СН», участь у якому взяв Зеленський.

Відповідаючи на питання, як він вітав Зеленського, Качура зазначив, що привітав його вранці особисто, в електронному вигляді.

«Вітали від депутатської фракції, там якісь були подарунки, книжки хтось дарував. Так, як хто вважав за необхідне. Тобто, це було персональне. Але Володимир Олександрович сказав, і про це сказали представники Офісу, що якщо хтось хоче зробити подарунок, може направити на благодійність кошти до Криворізької лікарні», - розповів Качура.

Як повідомлялося, 25 січня шостому президенту України Володимиру Зеленському виповнилося 43 роки. У свій день народження він похизувався біцепсами.

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