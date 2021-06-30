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    «Попсували піджачок Brioni». Харківського депутата від ОПЗЖ облили сечею? (відео, фото)

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    На відео видно, як Родзинський стоїть, розмовляючи телефоном, до нього підбігає молодик&nbsp; і виливає на депутата рідину - «Попсували піджачок Brioni». Харківського депутата від ОПЗЖ облили сечею? (відео, фото)
    На відео видно, як Родзинський стоїть, розмовляючи телефоном, до нього підбігає молодик  і виливає на депутата рідину
    Фото: Анатолій Родзинський/Facebook

    У тексті під відео йдеться про те, що депутату помстилися за «схему обману інвалідів»

    У Харкові депутата міської ради від ОПЗЖ Анатолія Родзинського облили жовтою рідиною. Подія сталася у центрі міста під будівлею харківської облдержадміністрації. Відповідне відео опубліковане 29 червня у Youtube, у підпису стверджується, що депутата облили сечею.

    Також у короткому тексті йдеться про те, що депутату помстилися за «схему обману інвалідів».

    На відео видно, як Родзинський стоїть, розмовляючи телефоном, до нього підбігає невідомий молодик у кепці та з медичною маскою на обличчі і виливає на депутата рідину.

    В організації «Традиція і порядок», яка раніше вже звинувачувала представника ОПЗЖ у порушенні закону, заявили про непричетність до того, що сталося.

    «Наша діяльність проти нього – частина боротьби з шахраями. Ми вже обіцяли, що він буде пандусом, і по ньому будуть їздити ті інваліди, яких він свого часу обдурив на величезні гроші. Але ось яка штука, безліч шахраїв, такі як Скоробагач, виявляються ще й депутатами від партії Медведчука. Конкретно ці дії могли вчинити ошукані Родзинським люди», – заявили у русі.

    Як реакцію на цю подію, сам Родзинський розмістив допис у Facebook, проілюстрував його скрінами відео та заявив, що йому «попсували піджачок Brioni».

    «Я продовжую робити те, що вважаю правильним! «Хлопчикам» можу сказати, що за те в чому ви берете участь за 100-200 грн, вам світить до 4 років в'язниці або 5 років колонії, бо це хуліганство у групі осіб, з нанесенням матеріальної шкоди у 60 тисяч грн», – написав депутат.

    Нагадаємо, студентка з Харкова обматюкала українську мову. Маргарита заявила про те, що українська мова ґвалтує її психіку й нерви, водночас бажаючи переписати курсову роботу навіть англійською, аби не українською.

    Теги: Харків депутат гроші партії Опозиційна платформа — За життя YouTube
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    «Попсували піджачок Brioni». Харківського депутата від ОПЗЖ облили сечею? (відео, фото)