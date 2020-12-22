Популярну українську блогерку обікрали в ресторані (відео)

У Тетяни Кодзаєвої вкрали велику суму грошей

Відома блогерка з Івано-Франківська Тетяна Кодзаєва стала жертвою крадіжки у закладі громадського харчування.

«У нас сталася дуже неприємна ситуація. Ми з чоловіком снідали в The Cake, і коли ми зібралися йти, то побачили, що куртки мого чоловіка нема. У куртці були дорогоцінні для нас речі, зокрема обручка чоловіка, яку він зняв через холод і досить велика сума грошей», – розповіла Кодзаєва.

Подружжя звернулося до закладу, щоби подивитися відео з камер спостереження. На них було видно, як із закладу виходить дівчина, одягнута в куртку чоловіка Кодзаєвої. Блогерка просить допомоги у своїх підписників, щоби повернути вкрадені речі.

«На камерах ми побачили дівчат, які віднесли нашу куртку. Я зараз прикріплю відео, де видно обличчя цих дівчат. Якщо їх хтось впізнає, я прошу вас про допомогу, бо ми хочемо повернути свої речі. Будемо сподіватися, що поліція нам у цьому допоможе», – додала блогерка.

Зазначимо, що торік 21-річна Тетяна Кодзаєва за версією Міланського тижня моди стала найвпливовішою фешн-блогеркою. Українка обійшла сотні конкуренток із 11 країн світу.

Сторінку в Instagram дівчина створила ще в 17 років. Наразі у неї понад мільйона підписників. У мережі блогерка публікує яскраві фото, стильні образи і фешн-поради. За словами дівчини, запорука успіху в мережі – ідеальні фотографії.