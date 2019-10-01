Порошенко не прийшов на поліграф до інституту судових експертиз



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Порошенка чекали на проходження поліграфа 1 жовтня

В КНДІСЕ зазначили, що проходження поліграфа є добровільною справою

П'ятий президент України Петро Порошенко не прибув у вівторок, 1 жовтня, до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) для проходження дослідження на поліграфі.

Представник інституту Юрій Ірхін розповів журналістам, що був офіційний лист із визначенням чіткого часу для проходження поліграфа. Водночас, за його словами, такого роду дослідження не є обов'язковими. «Це цілком добровільна справа», - сказав Ірхін.

«Від Петра Олексійовича поки що не було жодних заяв (щодо проходження поліграфа або відмови – ред.), тому що він не з'явився», - зазначив представник КНДІСЕ.

Він пояснив, що в цьому випадку інститут тільки забезпечує проведення експертизи, саму експертизу призначає орган слідства, в конкретному випадку - ДБР за рішенням суду.

Відповідаючи на запитання про те, чи може бути проведено експертизу в прямому ефірі, Ірхін сказав: «На жаль, судово-психологічна експертиза не передбачає проведення досліджень у прямому ефірі».

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва дав дозвіл на допит Порошенка в Державному бюро розслідувань із застосуванням поліграфа. Порошенко заявив, що готовий відповісти на запитання із застосуванням детектора брехні в ефірі телеканалу «Прямий».

Як відомо, адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що Порошенко не отримував жодних повідомлень про будь-які слідчі дії, призначені на 1 жовтня.

Раніше ЗМІ повідомили, що Порошенку призначили на 1 жовтня психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз.

Джерело: Інтерфакс-Україна