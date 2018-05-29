Порошенко назвав терміни створення Антикорупційного суду

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Президент Петро Порошенко

Президент також пообіцяв, що Антикорупційний суд в Україні з'явиться до кінця 2018 року

Створення Антикорупційного суду України має розпочатися в липні поточного року

Про це заявив на прес-конференції президент України Петро Порошенко, передає «РБК-Україна».

«Парламент розглядає майже 2 тис. поправок до законопроекту про антикорупційний суд. Я висловлюю побажання, щоб парламент зміг його прийняти, і ми зможемо розпочати процес створення антикорупційного суду вже в липні цього року», - сказав Порошенко.

Президент також пообіцяв, що Антикорупційний суд в Україні з'явиться до кінця 2018 року.

«У цьому році цей процес буде завершено. Україна матиме Антикорупційний суд», - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, 1 березня Верховна Рада підтримала за основу президентський законопроект № 7440 про Антикорупційний суд. Тоді ж президент Петро Порошенко заявив, що Рада має схвалити Закон про Антикорупційний суд до кінця поточної сесії.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій, закриваючи засідання 24 травня, зазначив, що депутати завершать розгляд законопроекту на наступному пленарному тижні, що розпочнеться 5 червня.

Також спікер парламенту зазначив, що сам закон невеликий – на 19 сторінок, але має чимало правок.

Як повідомлялося, наразі депутати розглянули 1272 із 1925 поправок до законопроекту №7440 «Про Вищий антикорупційний суд».